Novità in vista nel futuro di Matias Soulé. Il fantasista della Roma dopo la partenza sprint in campionato ha una nuova prospettiva.

La vera sorpresa di questo inizio di campionato in Serie A si chiama Roma. Riflettori puntati sulla capolista, assieme al Napoli, che ha ottenuto già cinque vittorie in sei giornate. Ci si aspettava un cambio di rotta sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ma probabilmente non così repentino ed immediato.

Il miglior realizzatore della Roma fino a questo momento è Matias Soulé, ovvero il fantasista argentino ex Juventus che è divenuto un titolare intoccabile della formazione giallorossa. Dopo aver fatto fatica ad imporsi nella prima parte della scorsa stagione, Soulé è riuscito pian piano a prendersi la fiducia dell’intero ambiente, a suon di gol ed assist.

Già tre reti in campionato ed una serie di prestazioni brillanti e concrete, che pongono il talento nativo di Mar del Plata al centro dell’attenzione. Addirittura negli scorsi giorni si è parlato dell’interesse della Nazionale italiana per Soulé, il quale non viene preso in considerazione dalla sua Argentina e potrebbe addirittura essere tentato dalla maglia azzurra, viste le sue origini italiane derivanti dai nonni marchigiani.

Soulé in maglia azzurra? Macché, arriva l’attestato di stima di Scaloni

Una tentazione che neanche il suo procuratore ha voluto smentire, proprio perché Soulé si aspettava maggior considerazione dalla Nazionale argentina, in particolare dopo gli ultimi mesi in cui è divenuto un punto fermo della Roma ed uno dei trequartisti più brillanti in Europa.

Ma a riportare tutto sulla retta via c’ha pensato proprio il c.t. argentino Lionel Scaloni, reo di non aver pensato a Soulé per le sue recenti convocazioni. L’allenatore sudamericano ha parlato così del futuro in Albiceleste del romanista: “Soulé convocato dall’Italia? Non credo sia possibile, è già nel nostro mirino da un po’ di tempo. Vediamo in lui il futuro della nazionale argentina e presto avrà le sue occasioni. Seguo da tempo le sue prestazioni e so che sta crescendo molto, se continuerà così non ci saranno problemi”.

Dunque Scaloni ha fatto intendere di tenere d’occhio Soulé e di tenerlo in considerazione per il prossimo futuro, dando per il momento ancora spazio alla vecchia guardia. Ma il c.t. ha anche ammesso di avere una lista di giovani talenti, che militano in Europa, già convocati in passato e che sono già stati individuati come il futuro della propria Nazionale.

Se l’ex Juve e Frosinone continuerà a far bene in giallorosso non ci saranno dunque ulteriori esclusioni dalla Selecciòn. E chissà che in vista del Mondiale 2026 non possa esserci spazio anche per il numero 18 della Roma.