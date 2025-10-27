Mi è bastato un semplice scottex per vedere ridurre le bollette a fine mese: un semplice gesto che non mi fa più sprecare energia.

Ridurre le spese domestiche è diventato uno degli obiettivi più diffusi negli ultimi tempi. Tra elettrodomestici sempre accesi, cucine smart e routine quotidiane che sembrano non concedere tregua, i consumi energetici finiscono per incidere più del previsto sul bilancio familiare.

Eppure, a volte, basta un piccolo gesto, semplice e quasi banale, per fare la differenza. Nessuna tecnologia all’avanguardia, nessuna spesa aggiuntiva, ma solo un piccolo accorgimento tanto curioso quanto efficace, capace di trasformarsi in un vero alleato contro gli sprechi. Perché si sa, è proprio in casa che ogni giorno, consumiamo più del dovuto e con troppa facilità, tendiamo a fare una quantità di sprechi davvero fuori misura.

È bastato un solo scottex per avere finalmente bollette più basse: il trucco è geniale

Quando si cerca di tenere sotto controllo le bollette, anche l’uso degli elettrodomestici cambia notevolmente. Ad esempio, lavatrice e lavastoviglie si andranno ad usare solo a pieno carico e in determinate fasce orarie, il forno si eviterà di usarlo e così via. Ma tutto questo però non basta, perché spesso, c’è un altro elettrodomestico che consuma più energia del necessario: il frigorifero.

A differenza degli altri elettrodomestici, il frigo resta in funzione H24, quindi, sarà necessario che sia sempre in ottimo stato, affinché consumi lo stretto necessario. Tuttavia, a lungo andare, la sua efficienza potrebbe essere messa in discussione a causa di guarnizioni che non aderiscono più a dovere, facendo così sovraccaricare il motore. Ed ecco che a questo punto entra in gioco la carta da cucina.

Il trucco è semplice. Basta prendere un foglio di scottex, posizionarlo tra la porta e la guarnizione e chiudere. Se, tirando delicatamente, la carta scivola via senza resistenza, è segno che l’isolamento non è più ottimale. Una guarnizione usurata o indurita lascia filtrare aria calda all’interno. Il risultato? Un aumento dei consumi, un raffreddamento meno efficiente e un inutile spreco di energia.

Se invece la carta da cucina non viene via, allora in questo caso le guarnizioni sono ancora in ottimo stato. Come visto, si tratta di un trucco davvero semplicissimo e con costa praticamente nulla, ma che permetterà di avere bollette più basse anche del 50%.