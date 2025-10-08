Le ultime sull’infortunio di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli che è ai box dopo essersi lesionato il muscolo quadricipite.

Una vera e propria mazzata quella giunta a Ferragosto scorso in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte, mentre stava preparando il debutto in campionato contro il Sassuolo, ha perso per infortunio uno dei punti fermi dello Scudetto vinto a maggio scorso. Vale a dire Romelu Lukaku, il centravanti di peso e goleador degli azzurri.

Il gigante belga si è fermato in amichevole per via di un problema alla coscia, che si è poi rivelato essere più grave del previsto: lesione dolorosa al quadricipite. Uno stop lungo ed il rischio di un intervento per curare il legamento infortunato, scongiurato però dallo staff medico del Napoli che ha preferito aderire alla terapia conservativa.

Ma quando rientrerà Lukaku a disposizione di Conte? Non c’è grande fretta, anche perché i campioni d’Italia in carica hanno trovato in Rasmus Hojlund un grande sostituto, viste le reti decisive segnate nelle ultime uscite tra campionato e Champions League. Ma è interessante capire come proceda il recupero di Big Rom.

Dal Belgio: c’è la data del rientro di Lukaku. Ed arriva l’indiscrezione sul futuro

L’emittente Radio Napoli Centrale ha interpellato il giornalista belga Geert Lambaerts, che sta seguendo in patria da vicino l’evoluzione del recupero muscolare di Lukaku. Infatti l’attaccante del Napoli ha preferito tornare in Belgio per svolgere in tutta tranquillità le terapie del caso.

Secondo il parere di Lambaerts, il recupero procede bene ma senza esagerata fretta. Chi sperava di rivedere in campo Big Rom molto prima del previsto dovrà per ora mettersi l’anima in pace. L’attaccante classe ’93 dovrebbe ritornare in campo a fine dicembre, come già inizialmente previsto.

“Lukaku dovrebbe rientrare a Napoli già a fine ottobre, per ricominciare a lavorare tra palestra e campo in modo personalizzato. L’intento è quello di averlo a disposizione entro due mesi, a metà-fine dicembre“. Dunque Lambaerts ha aggiornato così la situazione del calciatore belga, che potrebbe anche essere in tribuna per Napoli-Inter del prossimo 25 ottobre, per sostenere la sua attuale squadra.

Interessanti anche le indicazioni del cronista belga sul futuro professionale di Lukaku: “L’Anderlecht lo aspetta, c’è la volontà di tornare nel club che lo ha cresciuto. Ma non da subito, sono convinto che Romelu resterà in Italia ancora un anno, probabilmente al Napoli. Poi prenderà una nuova strada”.