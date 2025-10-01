Durissime le parole di Charles Leclerc, totalmente contrario con l’ultima decisione della FIA e degli organi di controllo della Formula 1.

Domenica prossima la Formula 1 torna a mettersi in mostra con il GP di Singapore. Siamo ormai giunti alla parte conclusiva di una stagione che ancora deve emettere i propri verdetti, soprattutto di recente con il ritorno in grande stile di Max Verstappen, a caccia di punti per insidiare la vetta della classifica piloti detenuta da Oscar Piastri.

In tutto questo sali-scendi di emozioni, la grande assente resta la Ferrari. In particolare Charles Leclerc, pilota sul quale sono riposte le speranze di un ritorno in grande stile ai piani alti delle classifiche. Il monegasco però non è ancora riuscito a vincere neanche una prova nel 2025: l’ultimo trionfo del ferrarista risale allo scorso anno, quando si impose nel Gran Premio degli Stati Uniti.

Lo stesso Leclerc è stato di recente chiamato in causa per discutere delle possibili innovazioni pensate per il regolamento di F1 nel prossimo futuro. Il presidente Stefano Domenicali starebbe passando al vaglio alcune ipotesi per cercare di rendere più appetibili e affascinanti le gare su 4 ruote, visto il calo di pubblico e spettatori confermato anche da Liberty Media.

La F1 introduce la griglia invertita? Il parere di Leclerc è totalmente contrario

Una delle idee che potrebbero in qualche modo rivoluzionare alcuni aspetti della Formula 1 futura è quella riguardante la griglia invertita. Ovvero proporre che diverse gare, tra Sprint Race e corse della domenica, possano essere svolte con una griglia di partenza totalmente ribaltata rispetto alle qualifiche. Dunque con i più lenti in prima fila ed i più veloci a partire dal basso.

Un tentativo di rendere più imprevedibile e spettacolare la F1 e soprattutto determinati circuiti in cui i sorpassi e l’elemento sorpresa non sono certo all’ordine del giorno. Un’ipotesi che però non convince Leclerc, il quale si è detto pesantemente contrario alla griglia invertita.

“Non è qualcosa di cui abbiamo parlato molto. Penso che il numero di Sprint che abbiamo al momento sia sufficiente. Non vorrei che ce ne fossero di più, e lo stesso vale per la griglia invertita in un weekend normale. Potremmo anche prenderle in considerazione per le Sprint, ma è qualcosa che ritengo non faccia parte del DNA della Formula 1. Penso che si debba rimanere così com’è attualmente e che non sia necessario reinventare nulla“.

La maggior parte dei piloti appaiono perplessi all’idea sia di aumentare le Sprint sia di inserire la griglia invertita in alcune gare. Anche il leader della classifica piloti Oscar Piastri ha seguito questa linea: “È una cattiva idea. Dal punto di vista sportivo e competitivo, l’ultima cosa che vogliamo è che risultati importanti vengano decisi da gare a griglia invertita. In F2 e F3 funziona, perché lì devi dimostrare di meritare la F1 e può essere un modo per metterti in mostra”.