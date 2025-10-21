Nei prossimi giorni ci sarà allerta meteo a Roma per un forte temporale: ecco quando è previsto.

Dopo un’estate molto calda e tre mesi a prendere il sole, il mese di settembre è caratterizzato dal brutto tempo e dalle piogge. Anche il mese di ottobre è stato caratterizzato da instabilità meteorologica e piogge un po’ in tutta Italia e pare che anche la fine di questo mese sarà all’insegna del maltempo.

In particolare nelle prossime ore a Roma ci sarà allerta meteo e un forte temporale si abbatterà sulla Capitale. Ecco quando prestare prudenza.

Quando ci sarà un forte temporale a Roma

Nei prossimi giorni a Roma ci sarà maltempo e bisognerà prestare attenzione: infatti è prevista allerta meteo e ci sarà un forte temporale.

In particolare da martedì è previsto un graduale peggioramento, con qualche pioggia o rovescio in arrivo, nello specifico in mattinata a partire dal Viterbese, in intensificazione con il passare delle ore e in estensione al resto della regione. Previsti anche fenomeni a tratti intensi, soprattutto sulle aree settentrionali del Lazio, con piogge che nell’arco delle 24 ore potranno raggiungere e localmente superare i 50 mm, in particolare sulle aree confinanti con l’Umbria.

Anche le temperature si ridurranno di alcuni gradi e a Viterbo le massime non andranno oltre i 17°C: in particolare a Roma 20°C, a Frosinone 18°C e a Latina 21°C. Forti anche i venti con raffiche fino a 30-40 km/h sulla costa, soprattutto nella prima parte della giornata di martedì. Nella serata i fenomeni si ridurranno a partire dalle province settentrionali e mercoledì subentreranno condizioni di spiccata variabilità, con l’allontanamento della perturbazione verso il sud del Lazio.

Giovedì si avvicinerà un nuovo veloce impulso instabile, sospinto da umide correnti occidentali, responsabile di un’altra giornata variabile o a tratti instabile sulle zone meridionali, dove potrebbe piovere. Insomma i prossimi giorni di ottobre saranno caratterizzati da maltempo e da temporali, anche forti, sulla Capitale. Occorrerà uscire di casa solo se strettamente necessario.

Chiunque pensava che il mese di ottobre sarebbe stato una continuazione di quello di settembre, con temperature calde e poco sole, deve ricredersi perché in realtà è stato caratterizzato da incertezza, vento e piogge, tipiche della stagione autunnale. Nei prossimi giorni, come visto, ci sarà addirittura allerta meteo e forti temporali, per questo occorre prudenza nei propri spostamenti.