In casa Juventus non dormono sonni tranquilli: aria di infortuni e di problemi fisici per alcuni dei calciatori più importanti della rosa di Tudor.

In queste due settimane di sosta dal campionato, per via degli impegni delle varie Nazionali, la Juventus deve fare i conti con problematiche interne tutt’altro che semplici da gestire. In particolare a livello fisico e muscolare, visto che alcuni calciatori titolari della formazione di Igor Tudor stanno attraversando un momento delicato.

Su tutti Gleison Bremer, il difensore centrale brasiliano che era stato già tenuto a riposo dopo un affaticamento muscolare subito contro l’Atalanta. L’ex Torino è rimasto vittima di una lesione al menisco, la struttura fibrocartilaginea già infortunata lo scorso anno assieme al legamento crociato del ginocchio. Il difensore è costretto ad operarsi di nuovo, ma stavolta si parla di uno stop forzato di 30-40 giorni.

Una tegola importante per Tudor, che stava provando a gestire il rientro di Bremer nel modo più mirato e quieto possibile, ma evidentemente quest’ultima lesione fa parte di un percorso inevitabile, che comporta anche sovraccarichi e nuovi stop dopo un periodo di indisponibilità così lungo.

Non bastasse Bremer, a far preoccupare la Juventus adesso ci si mette anche un altro grande talento della squadra bianconera. Occhi puntati su Kenan Yildiz, che di recente non è riuscito ad esprimersi ad alti livelli anche per motivi fisici.

Yildiz preoccupa la Juventus: troppi impegni tra campionato, coppe e nazionale

Non che Yildiz sia rimasto vittima a sua volta di infortuni o problemi muscolari di una certa entità, ma è proprio il rendimento recente con la maglia della Juventus che mette agitazione ai tifosi bianconeri. Il talento turco non è riuscito a brillare nelle scorse settimane ed il motivo sembra chiaro: la stanchezza ed i troppi impegni settimanali.

Yildiz infatti non si sta godendo neanche un minimo di pausa in questa sosta, visto che la Nazionale turca lo ha convocato e lo utilizza giustamente come titolarissimo del proprio reparto offensivo. Contro la Bulgaria, nella netta vittoria per 6-1, lo juventino ha segnato due reti ed il c.t. Vincenzo Montella lo ha sostituito solo dopo 65′ di gioco.

Il rischio è che Yildiz possa tornare a Torino, dopo la gara di ieri tra Turchia e Georgia, stanco e provato dagli impegni e dagli spostamenti in giro per l’Europa. La prossima settimana la Juve affronterà tre sfide ravvicinate molto complicate, contro Como, Real Madrid e Lazio. Non c’è tempo per rifiatare e Yildiz diventa indispensabile per le dinamiche di squadra.

Il problema ed i rischi legati alla condizione fisica del numero 10 bianconero riguardano comunque molti calciatori. Un cruccio diffuso in tutto il calcio internazionale, dove ormai si gioca davvero moltissimo ed i migliori talenti non hanno neanche il tempo di riposare o allenarsi come si deve.