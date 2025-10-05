Jasmine Paolini rischia grosso in vista del finale di stagione nel mondo del tennis. Ecco cosa potrebbe succedere a breve.

Stagione tra alti e bassi quella attualmente in corso per Jasmine Paolini, la tennista italiana che è considerata ad oggi l’espressione più alta in ambito femminile per il nostro tricolore. Negli ultimi tempi la 29enne è riuscita a raggiungere vette davvero elevate, sia in singolare sia con il doppio.

Il 2025 l’ha vista vincere in entrambe le specialità agli Internazionali di Roma, di fronte al pubblico amico, e doppiare il successo al fianco di Sara Errani anche al Roland Garros. Ma di recente è stata protagonista del trionfo tutto azzurro in Billie Jean King Cup, ovvero il corrispettivo al femminile della Coppa Davis.

La Paolini è una vera trascinatrice per le sue compagne, come dimostrato nel corso di quest’ultima competizione fra nazioni. Ma ora deve pensare al suo ranking personale, affrontando da protagonista l’ultimo Masters 1000 della stagione, il torneo di Wuhan (in Cina) che assegnerà punti importanti in prospettiva futura.

Wuhan, sorteggio delicato per Paolini: incontrerà Iga Swiatek e rischia un posto nelle Finals

Nelle scorse ore è andato in scena il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Wuhan; tutt’altro che benevolo per Jasmine Paolini, unica presente tra le italiane nel torneo in questione.

La tennista toscana è attualmente settimane nel seeding, ma non ha ricevuto un grande regalo dal sorteggio. Infatti è stata inserita nello stesso lato del tabellone di una fuoriclasse come Iga Swiatek, in grande ripresa dopo la squalifica per doping (identica al caso Sinner). Il rischio è quello di affrontare la polacca ai quarti di finale della competizione.

Oltre a Swiatek, il cammino della Paolini potrebbe incrociare quello di altre tenniste di buonissimo livello, come la Tauson e almeno una tra Coco Gauff e Mirra Andreeva. Insomma, servirà uno sforzo assoluto per Jasmine se vuole provare ad arrivare fino in fondo alla competizione.

Il torneo di Wuhan assume un’importanza particolare per quanto riguarda la Race in vista delle WTA Finals, la competizione di fine anno con le otto migliori tenniste del ranking stagionale. La Paolini rischia il sorpasso da Elena Rybakina, che è dietro di soli 65 punti. Chi tra le due arriverà davanti in classifica e farà meglio a Wuhan avrà maggiori possibilità di volare a Riyadh per questa competizione.