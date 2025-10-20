Per eliminare le macchie di calcare dai vetri della doccia si deve preparare in casa questo ‘magio’ spray naturale: agisce in un attimo.

Tra i piccoli fastidi quotidiani che affliggono la routine domestica, le macchie di calcare sui vetri della doccia occupano un posto d’onore. Nonostante la pulizia frequente, questi aloni opachi non sembrano avere intenzione di andare via e basteranno pochissimi giorni, per rivedere i vetri nuovamente sporchi e pieni di macchie.

Le cause sono ben note, come un’acqua ricca di calcare, che unita al vapore e ai residui di sapone, crea una patina persistente che si accumula giorno dopo giorno. Molti prodotti in commercio promettono soluzioni rapide ed efficaci, ma spesso contengono sostanze chimiche aggressive, non sempre adatte alle superfici delicate o all’ambiente domestico.

Come eliminare il calcare dai vetri delle doccia con un spray fai da te naturale ed efficace

Oltre ad essere costosi, in alcuni casi i prodotti che si trovano in commercio possono addirittura danneggiare le guarnizioni e lasciare fastidiosi odori sintetici. Esiste però un’alternativa pratica, economica ed ecologica, capace di restituire ai vetri della doccia la loro trasparenza originaria in pochi minuti, senza ricorrere a detersivi industriali.

La soluzione arriva dalla dispensa: uno spray fai-da-te a base di aceto bianco e bicarbonato di sodio, due ingredienti naturali noti per le loro proprietà disincrostanti e igienizzanti. L’aceto scioglie il calcare grazie alla sua acidità, mentre il bicarbonato agisce come abrasivo delicato e neutralizzatore di odori.

Prepararlo è semplice, basterà mettere in uno spruzzino pulito, una parte di aceto bianco riscaldato, ma non bollente, con una parte di acqua. Aggiungere due cucchiai di bicarbonato di sodio con cautela, poiché la reazione effervescente è immediata. Per un tocco profumato, si può aggiungere qualche goccia di olio essenziale di limone o tea tree, noti per le loro proprietà antibatteriche.

A questo punto non resta che spruzzare la miscela direttamente sui vetri della doccia, lasciar agire per 10-15 minuti e poi strofinare con una spugna morbida o un panno in microfibra. Infine, risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno asciutto per evitare nuovi aloni. Ed ecco, che senza usare alcun prodotto chimico, il calcare dalla doccia sarà completamente sparito e i vetri torneranno ad essere brillanti.