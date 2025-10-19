Il club nerazzurro, già su di giri dopo l’importante vittoria dell’Olimpico, piazza il colpo di mercato: Juve beffata sul più bello

Alla faccia del tecnico inesperto. Alla faccia di tutti coloro che magari lo avevano anche definito ‘bravino’, ma che intimamente erano convinti che non fosse in grado di guidare una corazzata come l’Inter, reduce sì da una stagione senza trofei, ma arrivata in fondo in campionato e in Champions nell’ultimo dei 4 anni targati Simone Inzaghi.

La beffarda sconfitta patita all’Allianz Stadium contro la Juve – una gara che aveva scatenato le prime critiche nei confronti di Cristian Chivu – è stata cancellata dallo splendido cammino successivo: l’Inter ora sa solo vincere, come dimostrato con l’importante affermazione contro la capolista Roma nella gara di ieri sera.

Abilissimo nel gestire le sue risorse inserendo di tanto in tanto qualche volto nuovo (leggi Pio Esposito e Petar Sucic, oltre al veterano Manuel Akanji, onnipresente in campo dal suo arrivo alla Pinetina), Chivu sembra aver già trovato la quadratura del cerchio.

Il piatto potrebbe farsi ancor più goloso dopo un importante aggiornamento di mercato proveniente dall’Inghilterra. Dove un altro brillante tecnico, alla guida di un club tra i più sorprendenti in questo avvio di stagione, ha fatto un’ammissione importante.

Il tecnico vuota il sacco: il gioiello se ne va a costo zero

Già elemento importante della nazionale inglese – la prima della zona Europa ad aver già staccato il pass per i Mondiali 2026 – il difensore Marc Guehi la scorsa estate è stato ad un passo dal Liverpool.

L’affare col Crystal Palace non si è concretizzato solo perché le Eagles non avrebbero fatto in tempo a trovare un degno sostituto del loro gioiello, in costante ascesa e ormai ambìto dai maggiori club del Vecchio Continente.

Tra questi Juventus ed Inter sono certamente in prima fila, coi nerazzurri che hanno accolto positivamente le ultime dichiarazioni del tecnico Oliver Glasner, rilasciate nella conferenza stampa immediatamente precedente all’ultimo impegno di campionato che avrebbe poi visto la sua squadra riacciuffare il pareggio contro il Bournemouth con un rigore al 97′.

“Volevamo che Marc restasse con noi anche in futuro, ma lui ha scelto altre strade e ha preso una decisione diversa”, ha detto l’allenatore con ovvio riferimento al contratto in scadenza a giugno 2026 del britannico. Che sembra proprio non volerne sapere di sedersi al tavolo per prolungare l’accordo.

Forte di una grande recente tradizione negli acquisti a costo zero, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha già fatto i suoi passi per bruciare sul tempo la sua ex squadra in vista di un affare che si concretizzerebbe all’inizio del 2026 con un accordo direttamente con l’entourage del classe 2000. Con tanti saluti ai progetti che la Juve aveva fatto su Guehi…