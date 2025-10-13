Tifosi di tutto il mondo commossi per la decisione di questo campionissimo europeo: ha deciso di chiudere la carriera neanche a 30 anni.

Quando un grande campione dello sport decide di dire addio all’attività agonistica è sempre un dolore enorme per i tifosi. Momenti che gli appassionati vorrebbero non arrivassero mai, poiché rappresentano la fine di un’era, sportivamente parlando, ed il segno del tempo che inesorabilmente passa e si porta via ondate di ricordi ed emozioni.

Ci sono sportivi che riescono, fisicamente e caratterialmente, ad allungare le proprie carriere anche alla soglia dei 40 anni di età prima del ritiro definitivo, entrando di fatto nella leggenda dello sport. Altri invece preferiscono avventure meno longeve, raggiungendo alti livelli in pochi anni e decidendo di lasciare la propria attività sul più bello, consapevoli di non poter fare meglio di così.

Il secondo caso riguarda un fuoriclasse assoluto del mondo delle due ruote. In particolare ci focalizziamo stavolta sull’universo delle Motocross, una disciplina dell’ambito motori molto diversa da quelle classiche e con caratteristiche delicate e specifiche.

Bogers si ritira: l’ex campione europeo di Motocross smette a 29 anni

Il doloroso ritiro di cui parliamo è quello annunciato poche ore fa da Brian Bogers, ovvero uno dei migliori motociclisti dell’ambito Motocross della sua generazione. A soli 29 anni di età il pilota olandese ha deciso di fermarsi, avendo ormai nuovi piani per il futuro dopo aver attraversato un 2025 davvero complicato.

Bogers, classe ’96, è stato da subito considerato un talento assoluto in patria ed in ambito internazionale. Originario di Eindhoven, si è comunque tolto ottime soddisfazioni in carriera: come due podi al Motocross of Nations, ma soprattutto trionfando nel campionato europeo 2010 nella categoria EMX85.

L’olandese ha anche partecipato al Mondiale MX2, ottenendo un buon sesto posto in campionato nel 2016. Risultati che lo proiettarono alla corte del Team Honda HRC nella top class MXGP per il biennio 2018 e 2019, purtroppo condizionato da svariati infortuni. Ha corso anche per altre scuderie, come la KTM HSF Logistics Motorsport o la Standing Construct Husqvarna Factory, con cui ottenne nel 2022 un ottimo sesto posto nel campionato mondiale FIM.

“La mia carriera è giunta al termine“, ha ammesso Bogers dopo la triste decisione. “Per 25 anni ho corso nel Motocross, 10 dei quali nella classe regina MXGP. Ho iniziato per divertimento e sono riuscito a fare di questo la mia professione. Ottenere diversi podi in MX2 ed MXGP, riuscendo persino a vincere un Gran Premio, per me rappresenta una grossa soddisfazione. Anche se soltanto per una gara sono stato il migliore al mondo: una bella sensazione ripensarci“.