Sembra incredibile ma è possibile ritrovarsi con 14.500 euro in più sul proprio conto praticamente subito: ecco come fare.

Di questi tempi ritrovarsi con del denaro in più sul proprio conto può essere una fortuna ed in effetti è davvero possibile farlo, in maniera legale. Non si tratta degli aiuti dello stato ma di qualcosa che probabilmente si ha in casa, in qualche scatola o in soffitta. Sì, un oggetto di uso comune può valere una fortuna.

Ben 14.500 euro è quello che si può guadagnare rivendendo questo oggetto. Ecco di quale si tratta e perché controllare subito se si ha in casa.

Come avere subito 14.500 euro sul conto

Molti nostalgici, prima del passaggio all’euro, potrebbero aver conservato alcune monete in lire. Alcune di queste possono valere oggi una fortuna. In effetti una vecchia moneta di lire è stata messa all’asta di recente per la cifra di 14.500 euro. Non si tratta di una qualsiasi ma di una che ha delle qualità speciali.

Infatti le monete che hanno più valore sono quelle a tiratura limitata, con errori di conio e ben tenute. Questa lire che vale 14.500 euro è la 1000 lire di metallo coniata tra il 1997 e l’inizio del nuovo millennio, proprio pochi anni prima dell’arrivo dell’euro. Ne circolarono pochissimi esemplari perché in contemporanea erano presenti le banconote da 1000 lire con Maria Montessori.

La moneta da 1000 lire è molto rara e raffigura la cartina dell’Europa. Inoltre presenta diversi errori di conio. Altre monete che valgono diversi euro sono le 1000 lire del 1970, denominate Roma Capitale, realizzate in argento. Quelle che presentano la scritta “prova” possono valere circa 1.000 euro. Quelle che non hanno questa scritta, hanno un valore di 10-20 euro.

Le monete da 1000 lire con la cartina dell’Europa, invece, sono valutate tra i 3 e i 4 euro se datate 1997-1998 e 15 euro se coniate tra il 1999 e il 2000. Invece, per quanto riguarda le banconote, quelle che valgono di più sono quelle della prima serie che iniziano per AA e finiscono con la lettera A. Per questi esemplari i collezionisti possono pagare anche 35 euro.

Di valore anche le 80 lire di Carlo Felice risalenti al 1831, vendute ad un’asta per 61.000 euro. Poi ci sono le 100 lire Aratrice della Zecca di Roma del 1926, vendute a 85.400 euro. Ancora le 50 lire del 1864 di Vittorio Emanuele II, vendute alla cifra di 146.400 euro, poi le 20 lire del 1860 emesse a Bologna e quotate 170.800 euro mentre la moneta che vale di più è la 50 lire datata 1864.

Infatti il suo valore all’asta è di 225.700 euro. Insomma, vale la pena controllare se si hanno questi esemplari che possono valere davvero tanti soldi.