Il Napoli vira su un calciatore della Juventus in chiave mercato? Ecco la scelta fatta da Antonio Conte per la sua attuale squadra.

Juventus e Napoli sono le squadre che ad oggi, vedendo la classifica di Serie A, sembrano poter duellare per la vittoria dello Scudetto. Gli azzurri di Antonio Conte sono i campioni uscenti e hanno costruito una squadra davvero forte e completa, migliorando nettamente la rosa rispetto alla scorsa stagione, anche in vista dell’impegno Champions.

I bianconeri di Igor Tudor paradossalmente devono ancora essere considerati come una sorta di outsider. Vengono da un quarto posto in classifica comunque positivo, soprattutto per come si era messa la scorsa stagione, e anche loro hanno tendenzialmente migliorato il roaster a disposizione, con innesti mirati e un attacco da far invidia a chiunque.

Ovviamente dalla corsa Scudetto non possiamo escludere squadre attrezzate come Inter, Milan e forse anche una tra Atalanta e Roma. Ma al momento sembra essere un duello tra Vesuvio e Mole Antonelliana, con entrambe le squadre ancora imbattute. Anche in chiave calciomercato le due compagini sono state rivali, come svelato da questo retroscena che riguarda un nome caldo della scorsa campagna acquisti.

Moretto ed il retroscena su Jonathan David: “Era vicinissimo al Napoli, ma Conte…”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, nel suo ormai consueto appuntamento sul canale Youtube di riferimento, ha voluto raccontare la trattativa estiva che ha portato Jonathan David ad indossare la maglia della Juventus. L’attaccante, va ricordato, è stato ingaggiato a costo zero dopo la scadenza di contratto con il Lille.

Moretto ha ricordato come la Juve abbia battuto la concorrenza dell’Inter per il canadese, ma soprattutto che ad un certo punto anche il Napoli ha fatto sul serio per lui: “Su David erano in corsa Juve e Inter, ma per i nerazzurri l’operazione si è sgonfiata. Il Napoli è stato molto vicino, praticamente ad un passo da David. Era arrivato l’ok anche di De Laurentiis al pagamento delle commissioni, quindi il Napoli era pronto a fare questo tipo di investimento. Poi però Antonio Conte ha deciso di bloccare l’operazione, ha scelto di puntare su un altro tipo di profilo per l’attacco”.

Conte dunque è il fautore del mancato arrivo di David a Napoli, non convinto evidentemente delle potenzialità del classe 2000. La Juve ha speso 12,5 milioni di euro di commissioni riuscendo a portarsi a casa il centravanti, cercato anche dagli arabi dell’Al-Qadsiah. Gli azzurri non possono rammaricarsi, visto che in estate hanno trovato l’accordo per portare al ‘Maradona’ due ottimi centravanti come Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund.