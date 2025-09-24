Tante le critiche all’Europa da parte del presidente USA Donald Trump: tra le più dure quella alle politiche green.

Ha scandalizzato tutti i media ciò che ha detto Donald Trump all’ONU, ieri 23 settembre. Il presidente degli Stati Uniti, parlando all’Assemblea generale a New York, ha infatti criticato una per una le convinzioni politiche occidentali degli ultimi decenni. Immigrazione, approccio ai conflitti, libertà di pensiero: in 50 minuti di intervento, il POTUS ha espresso la sua su cosa l’Occidente avrebbe preso grosse cantonate. Cosa che i principali media d’Europa non hanno accettato di buon grado, rilanciando le accuse con editoriali e tentativi, alla americana, di fact checking. Tra le accuse di Trump, una in particolare ha richiamato l’attenzione: le politiche green.

L’accusa al green europeo

“Per me è la più grande truffa della storia“, ha detto Trump nel suo discorso, parlando del cambiamento climatico. “Prima lo chiamavano raffreddamento globale. Poi è diventato riscaldamento globale. Poi cambiamento climatico, così da non poter sbagliare. Che faccia caldo, freddo o qualsiasi altra cosa, è cambiamento climatico“.

“Nel 1982 – spiega Trump – il direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente predisse che entro il 2000 il cambiamento climatico avrebbe causato una catastrofe globale. Disse che sarebbe stato irreversibile, come un olocausto nucleare. Un altro funzionario delle Nazioni Unite affermò nel 1989 che entro un decennio intere nazioni avrebbero potuto essere spazzate via dalla mappa a causa del riscaldamento globale. Non sta succedendo“. Così il tycoon ha lanciato un avvertimento: “Tutte queste previsioni sono state fatte da persone stupide, che sono costate una fortuna ai loro Paesi e non hanno dato a quegli stessi Paesi alcuna possibilità di successo. Se non scappate da questa truffa verde, i vostri Paesi falliranno“. La direzione economica del mercato green sembra essere, ormai da qualche anno, quella descritta dal presidente USA, con il povero mercato europeo delle autovetture elettriche, la poca sostenibilità economica all’acquisto e i divieti green dell’Unione che non convincono.