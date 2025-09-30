Il problema del bucato in inverno è definitivamente risolto con questo trucco geniale: è così che la lavatrice diventa asciugatrice.

Quando il tempo è grigio, piove da giorni o semplicemente manca lo spazio per un’asciugatrice, asciugare i panni in casa può diventare una vera sfida. Umidità, odori sgradevoli e tessuti che sembrano non asciugarsi mai: il bucato invernale può mettere a dura prova anche i più organizzati.

Eppure, esiste un trucchetto semplice e poco conosciuto che consente di ottenere vestiti quasi asciutti direttamente dalla lavatrice, dimezzando i tempi di asciugatura. Si tratta di qualcosa di davvero semplice, ma che finalmente, permetterà di non avere più tutti quegli odiosi stendini in giro per casa e per giorni interi. Un gesto che non richiede né tempo e nemmeno fatica, che farà subito la differenza.

Basta premere questo tasto sulla lavatrice per trasformarla subito anche in asciugatrice

Il metodo è tanto semplice quanto efficace e si fa tutto direttamente sulla lavatrice. Niente prodotti costosi, niente spese aggiuntive, ma semplicemente aggiungere un secondo ciclo di centrifuga subito dopo il lavaggio. Un utilizzo strategico della lavatrice che diventerà davvero prezioso in casa.

Ma come funziona questo genialissimo trucchetto? In pratica al termine del lavaggio, si dovranno lasciare panni all’interno del cestello. A questo punto, avviare solo il programma di centrifuga, meglio se a 1.200 o 1.400 giri. Una volta concluso il ciclo, basta aprire l’oblò per notare che i capi sono sensibilmente meno umidi. Ora non resta che stenderli subito e si noterà che si asciugheranno molto più rapidamente, anche all’interno.

Questa tecnica consente di ridurre in modo significativo l’umidità residua nei tessuti, con il vantaggio di evitare la proliferazione di muffe e cattivi odori, tipica del bucato steso in ambienti poco ventilati. Nonostante si tratti di un trucco estremamente efficace, è importante fare attenzione a non utilizzarlo su capi troppo delicati. Lana, seta, pizzi o tessuti soggetti a restringimento potrebbero danneggiarsi con una doppia centrifuga. In questi casi, meglio optare per un programma a giri ridotti o evitare completamente la seconda centrifuga.

Per chi invece desidera ottenere capi che asciugano ancora in meno, allora esiste un altro metodo da provare: durante la seconda centrifuga, si può inserire un asciugamano asciutto nel cestello. Questo fungerà da “spugna”, assorbendo parte dell’umidità presente negli altri capi e rendendo il bucato ancora più asciutto.