Un derby tranquillo sul piano degli scontri organizzati, ma qualche episodio spiacevole si è comunque verificato. A farne le spese è stato un tifoso della Roma, aggredito per la “colpa” di indossare la maglia giallorossa mentre, in sella al motorino, stava attraversando Ponte Milvio per rientrare a casa dopo la vittoria per 0-1 nel derby contro la Lazio.

All’altezza di un semaforo, l’uomo è stato notato da un gruppo di ultras laziali, che hanno iniziato a colpirlo con dei pugni. Non è la prima volta che accade un fatto simile in zona.

Il tifoso romanista, di circa 40 anni, è stato oggetto di vari insulti e percosse. Nell’intento di scongiurare conseguenze ulteriormente peggiori, è stato decisivo l’intervento di altri tifosi laziali presenti sul posto, che lo hanno allontanato dagli aggressori. La moto, però, ha riportato diversi danni e, nel tentativo di rialzarla, ha urtato anche un’auto ferma accanto.