Nei prossimi giorni a Roma le strade saranno chiuse: ecco gli orari per spostarsi agevolmente sabato 13 e domenica 14 settembre.

Settembre è il mese del ritorno a lavoro dopo le ferie ma anche del ritorno sui banchi di scuola per molti alunni. Chi vive a Roma sa quanto questo significhi ritrovarsi spesso imbottigliati nel traffico negli orari di punta.

In particolare bisogna segnarsi le date di sabato 13 e domenica 14 settembre perché molte strade saranno chiuse. Ecco la mappa e gli orari per spostarsi agevolmente.

Le strade chiuse a Roma sabato 13 e domenica 14 settembre

Scioperi, eventi, appuntamenti, possono compromettere la viabilità nella Capitale. Ed in effetti nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 settembre alcune strade saranno chiuse a Roma.

In particolare nel weekend ci saranno due eventi religiosi legati all’Anno Santo: sabato in Vaticano si svolgerà il “World Meeting on Human Fraternity”, e per questo dalle ore 6 inizieranno le chiusure al traffico attorno alla Basilica di San Pietro.

Le strade con divieto di sosta saranno:

Piazza Pio XII

Largo degli Alicorni

Largo del Colonnato

Via Rusticucci

Borgo Santo Spirito

Largo Ildebrando Gregori

Via Padre Pancrazio Pfeiffer

Via Scossacavalli

Via dell’Ospedale

Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro

Via di Porta Angelica (tra Largo del Colonnato e Piazza Risorgimento)

Borgo Angelico (tra Via di Porta Angelica e Via del Mascherino)

Via delle Grazie (tra Via del Mascherino e Via di Porta Angelica)

Borgo Vittorio (tra Via di Porta Angelica e Via del Mascherino)

Borgo Pio (tra Via del Mascherino e Via di Porta Angelica)

Piazza della Città Leonina

Via dei Corridori (da Via dell’Erba a Largo del Colonnato)

Via dell’Erba

Vicolo del Campanile (da Borgo Sant’Angelo a Via della Conciliazione)

Borgo Sant’Angelo (doppio tratto: da Piazza Pia a Via della Traspontina e da Via della Traspontina a Via dei Corridori)

Via Paolo VI

Piazza del Santo Uffizio

Via del Mascherino

Piazza Adriana (tra Via Crescenzio e Via Fosse di Castello)

I divieti di transito interesseranno invece:

Borgo Santo Spirito

Via Paolo VI

Piazza del Santo Uffizio

Via di Porta Angelica

Via Scossacavalli

Via dell’Ospedale

Via Cavalieri di Santo Sepolcro

Borgo Sant’Angelo

Via dei Corridori

Via Rusticucci

Via dell’Erba

Vicolo del Campanile

Vicolo dell’Inferriata

Largo di Porta Cavalleggeri (per veicoli diretti verso Piazza del Santo Uffizio)

I partecipanti potranno entrare in Vaticano dalle ore 10 dai cancelli del Petriano (Piazza del Santo Uffizio) e del Perugino (Via della Stazione Vaticana) per un’udienza con il Papa. Nel pomeriggio, dalle ore 14.00, sono previsti tavoli di lavoro in diverse sedi istituzionali:

Campidoglio

Sede ABI (Piazza del Gesù)

Europe Experience (Piazza Venezia)

Palazzo Valentini

I delegati arriveranno con cinque pullman, che potranno sostare in via degli Astalli, dove sarà ci sarà un divieto di sosta. Lo stesso anche in via della Stazione Vaticana. Anche via della Conciliazione sarà interdetta a sosta e circolazione. Si continua alle 20 con altre strade chiuse in vista del concerto gratuito “Grace for the World” in Piazza san Pietro a cui parteciperanno alcune leggende della musica mondiale come Andrea Bocelli, Karol G, John Legend, Pharrel Williams e il coro Voices of Fire, Jelly Ross, Clipse, Teddy Swims, Angélique Kidjo.

Domenica Papa Leone XIV visiterà la Basilica di San Paolo Fuori le Mura per una commemorazione interconfessionale dei martiri e testimoni della fede del XXI secolo. Anche in questa occasione sono previste chiusure delle strade. Dalle ore 8, scatteranno i divieti di sosta in:

Viale Ferdinando Baldelli

Via Ostiense (da Viale Giustiniano Imperatore a Via delle Sette Chiese)

Lungotevere San Paolo (da Viale di San Paolo a Via Ostiense)

Viale di San Paolo (dal civico 12 fino al Lungotevere San Paolo)

Il traffico sarà bloccato su:

Viale di San Paolo (da Viale Ferdinando Baldelli a Lungotevere San Paolo)

Anche alcune linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni temporanee nelle aree coinvolte dalle restrizioni. Insomma, nelle giornate di sabato e domenica ci potranno essere delle modifiche alla viabilità che occorre conoscere per non trovare disagi.