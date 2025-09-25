Altro problema in casa Lazio nelle ultime ore. I biancocelesti rischiano di fare a meno anche di Mattia Zaccagni.

Momento delicato per la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri sperava in una ripartenza migliore, dopo un’estate difficile per il tanto chiacchierato stop al mercato in entrata. Il caos legato all’indice di liquidità non è stato risolto, così i biancocelesti si sono dovuti accontentare di ricominciare con la stessa rosa della scorsa stagione.

Non bastassero questi problemi, la Lazio è partita zoppicando in campionato. Tre sconfitte in quattro partite, in particolare il dolorosissimo k.o. nel derby di domenica scorsa contro la Roma. Un vortice di risultati negativi che stanno gettando nello sconforto la squadra di Sarri, senza dimenticare la contestazione ormai consueta della curva Nord nei confronti di Claudio Lotito.

Ma piove sempre sul bagnato, nel bene e nel male. Oltre a doversi risollevare in maniera immediata, la Lazio deve fare i conti anche con gli infortuni e le squalifiche. Al momento sono ancora ai box diversi calciatori, come i difensori Gigot e Lazzari ed i centrocampisti Dele-Bashiru e Rovella. Inoltre per squalifica salteranno il prossimo match a Genova sia Belhayane che Guendouzi, entrambi espulsi nel derby.

Sarri, emergenza continua: possibile riposo precauzionale per Zaccagni in Genoa-Lazio

Maurizio Sarri, oltre a queste sei defezioni sicure per Genoa-Lazio di lunedì prossimo a Marassi, rischia di fare a meno anche di un altro titolarissimo. Il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni potrebbe restare a riposo nella prossima partita, per evitare problemi ancora maggiori.

Il numero 10 sembra aver accusato dolori posturali legati alla sciatalgia, scaturiti durante il derby contro la Roma. Zaccagni è dunque a rischio secondo Il Messaggero, con la possibilità che parte almeno dalla panchina nel match contro i genoani. La decisione finale spetterà a Sarri, che dovrà reinventare la formazione e fare delle prove specifiche per evitare di schierare una squadra inesperta e sbilanciata in trasferta.

Da Formello assicurano che Zaccagni è comunque pronto a stringere i denti, visto che tale problema alla schiena è tutto fuorché realmente grave. Intanto Sarri dovrà capire come schierare la sua Lazio in mezzo al campo: le già citate assenze tra infortuni e squalifiche lasciano i soli Cataldi e Basic a disposizione per la sfida di Marassi. Da vedere se il tecnico cambierà modulo, passando ad un 4-4-2 rispetto al consueto 4-3-3, oppure se reinventerà qualche altro elemento nel ruolo di centrocampista centrale.