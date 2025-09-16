Chi è alla ricerca di lavoro dovrebbe cogliere al volo questa occasione: un’occupazione da oltre 2.800 euro al mese. 

Sono tanti i ragazzi e le ragazze che stentano a trovare un’occupazione soddisfacente e remunerativa in Italia, magari anche dopo anni di studi. Per questo, quando ci sono delle offerte di lavoro interessanti, bisogna cogliere subito l’occasione per svoltare la propria vita.

Dove cogliere l'opportunità di un lavoro da 2.800 euro al mese

E non si sta parlando di un’opportunità lavorativa qualsiasi ma di una che consente di guadagnare uno stipendio di 2.800 euro al mese. Ecco di quale si tratta e dove stanno ricercando lavoratori.

Il lavoro con stipendio da oltre 2.800 euro al mese

Il nuovo Jp Geography Index 2025 di JobPricing ha stilato una classifica delle province e regioni d’Italia in base agli stipendi medi. Al vertice della classifica ci sono Milano e Roma ma al settimo posto si piazza un’altra bella città italiana, Torino.

Il lavoro con stipendio da oltre 2.800 euro al mese

Questa è una bella scoperta perché in effetti qui la retribuzione media sfiora i 34.000 euro lordi. Questa cifra divisa per 12 mensilità significa percepire uno stipendio di più di 2.800 euro al mese (2.833333 al mese per la precisione). E se è vero che a Milano e Roma i guadagni potrebbero essere maggiori, è anche vero che a Torino il costo della vita è più basso e questo fa la differenza.

Il capoluogo piemontese è infatti vivibile e conveniente. In generale in Piemonte si registra una Rga (retribuzione globale annua) media di 32.960 euro, che si piazza al quinto posto in Italia dietro Lombardia, Lazio, Liguria e Trentino-Alto Adige. Il Rga di Torino tocca i 34.000 euro, davanti ad Alessandria, Novara e Biella.

Torino ha stipendi competitivi senza avere però i costi proibitivi di Roma e Milano. Si pensi, ad esempio, che a Torino il costo medio di un affitto è di 12 euro al metro quadro (nel centro si sale a 16 euro al metro quadro e in periferia a 9 al metro quadro), rispetto a Roma dove la media è di 18 euro al metro quadro (nelle zone centrali si arriva a 23 euro al metro quadro) e a Milano le cifre aumentano ancora.

Anche acquistare una casa è più conveniente a Torino: 2.100 euro al metro quadro (a Roma 3.500 mentre a Milano oltre 5.000 euro al metro quadro). Dunque, per percepire uno stipendio di 2.800 euro al mese circa tanti giovani possono decidere di trasferirsi a Torino, che è una città vivibile e conveniente. Qui si trovano alcuni colossi come Fca Italy (oggi parte di Stellantis), Iveco, Cnh Industrial, Fpt Industrial, Groupe Psa Italia, Iren Energia e la sede amministrativa di Vodafone Italia a Ivrea. 

Queste aziende sono sempre alla ricerca di ingegneri, tecnici, operai specializzati, ma anche di profili commerciali e manageriali. Non mancano anche aziende di Ict e digitale, dell’aerospazio ma anche di servizi finanziari e assicurativi, della sanità e del sociale, del turismo, della cultura e della ristorazione.