Chi è alla ricerca di lavoro dovrebbe cogliere al volo questa occasione: un’occupazione da oltre 2.800 euro al mese.

Sono tanti i ragazzi e le ragazze che stentano a trovare un’occupazione soddisfacente e remunerativa in Italia, magari anche dopo anni di studi. Per questo, quando ci sono delle offerte di lavoro interessanti, bisogna cogliere subito l’occasione per svoltare la propria vita.

E non si sta parlando di un’opportunità lavorativa qualsiasi ma di una che consente di guadagnare uno stipendio di 2.800 euro al mese. Ecco di quale si tratta e dove stanno ricercando lavoratori.

Il lavoro con stipendio da oltre 2.800 euro al mese

Il nuovo Jp Geography Index 2025 di JobPricing ha stilato una classifica delle province e regioni d’Italia in base agli stipendi medi. Al vertice della classifica ci sono Milano e Roma ma al settimo posto si piazza un’altra bella città italiana, Torino.

Questa è una bella scoperta perché in effetti qui la retribuzione media sfiora i 34.000 euro lordi. Questa cifra divisa per 12 mensilità significa percepire uno stipendio di più di 2.800 euro al mese (2.833333 al mese per la precisione). E se è vero che a Milano e Roma i guadagni potrebbero essere maggiori, è anche vero che a Torino il costo della vita è più basso e questo fa la differenza.

Il capoluogo piemontese è infatti vivibile e conveniente. In generale in Piemonte si registra una Rga (retribuzione globale annua) media di 32.960 euro, che si piazza al quinto posto in Italia dietro Lombardia, Lazio, Liguria e Trentino-Alto Adige. Il Rga di Torino tocca i 34.000 euro, davanti ad Alessandria, Novara e Biella.

Torino ha stipendi competitivi senza avere però i costi proibitivi di Roma e Milano. Si pensi, ad esempio, che a Torino il costo medio di un affitto è di 12 euro al metro quadro (nel centro si sale a 16 euro al metro quadro e in periferia a 9 al metro quadro), rispetto a Roma dove la media è di 18 euro al metro quadro (nelle zone centrali si arriva a 23 euro al metro quadro) e a Milano le cifre aumentano ancora.

Anche acquistare una casa è più conveniente a Torino: 2.100 euro al metro quadro (a Roma 3.500 mentre a Milano oltre 5.000 euro al metro quadro). Dunque, per percepire uno stipendio di 2.800 euro al mese circa tanti giovani possono decidere di trasferirsi a Torino, che è una città vivibile e conveniente. Qui si trovano alcuni colossi come Fca Italy (oggi parte di Stellantis), Iveco, Cnh Industrial, Fpt Industrial, Groupe Psa Italia, Iren Energia e la sede amministrativa di Vodafone Italia a Ivrea.

Queste aziende sono sempre alla ricerca di ingegneri, tecnici, operai specializzati, ma anche di profili commerciali e manageriali. Non mancano anche aziende di Ict e digitale, dell’aerospazio ma anche di servizi finanziari e assicurativi, della sanità e del sociale, del turismo, della cultura e della ristorazione.