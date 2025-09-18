Si è tenuto in Vaticano l’evento Grace for the world. Presenti diversi artisti di fama internazionale: i presenti hanno potuto ammirare uno spettacolo di droni sopra la Basilica. Il commento di Andrea Cionci.

“Grace for the world“: l’evento andato in scena in Vaticano ha illuminato i cieli sopra la Basilica. Per la serata sono volati per aria infatti oltre 3000 droni, che hanno proiettato immagini sacre, statue e parole di pace. Dopo le esibizioni di artisti quali Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend e Il Volo, lo show dei droni è stato il più suggestivo. Lo ha reso possibile il signor Musk: non Elon, ma il fratello Kimbal, che ha fondato la Nova Sky Stories.

Tra le immagini rappresentate dai droni, è comparso vicino alla Cupola della Basilica di San Pietro anche il volto dello scomparso Papa Francesco.

Lo zampino dei Musk

Un evento non passato inosservato che ha unito tecnologia e arte sacra. Meno osservato invece da Papa Leone XIV, di cui non risultano dichiarazioni. Un commento però lo ha fatto rivolgendosi a Elon Musk. “Ho letto la notizia che Elon Musk è destinato a diventare il primo triliardario al mondo. Cosa significa e di cosa si tratta? Se questa è l’unica cosa di valore oggi, allora siamo nei guai“. Un segnale da cogliere, secondo Andrea Cionci, autore de “Il Codice Ratzinger”, che interviene in diretta.

Il commento di Cionci

“Leone XIV ha completamente ignorato l’evento“, spiega Cionci. “Non ne ha parlato, non lo ha benedetto, non vi ha partecipato. Lo spettacolo di droni è stato organizzato, guarda un po’ dal fratello di Elon Musk che ha una società che organizza questo tipo di spettacoli con i droni. La critica di Leone XIV non era diretta contro Elon Musk ma era più a largo spettro, però comunque gli è servito per prendere le distanze da quello spettacolo di droni affidato alla società del fratello. E’ assurdo che uno fa una critica su Elon Musk, e il giorno prima il Vaticano ha fatto lo spettacolo con i droni della società nel fratello di Elon Musk. Cerchiamo di leggere anche questo tipo di input”.