Tutto pronto, nella ‘Grande Mela‘, per la sfida tutta azzurra che vedrà opposti, nella notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, Jannik Sinner a Lorenzo Musetti.

Il numero uno del mondo, in vantaggio 2-0 nei due scontri diretti effettivamente giocati sul campo – a Barcellona 2023, in regime di quarti di finale, passò il turno il tennista toscano grazie al forfait di Jannik prima della sfida – parte indubbiamente coi favori del pronostico.

Il gioco scintillante e la splendida tenuta atletica (oltre che mentale, ma non è certo una novità) messi in mostra nel match dominato in lungo e in largo contro Alexander Bublik (l’unico ad averlo battuto, insieme ad Alcaraz, nel 2025) fanno pendere nettamente la bilancia a favore del nativo di San Candido.

D’altro canto l’elegante e talentuoso giocatore carrarino, arrivato per la prima volta ai quarti di finale del Major americano, non ha nulla da perdere. E potrebbe sbizzarrirsi in variazioni tattiche e di ritmo per mandare fuori giri l’amico-rivale.

Senza nascondere il malcelato desiderio (tanto dei tifosi italiani quanto dell’appassionato pubblico newyorkese) di vedere l’ennesima finale stagionale tra Sinner ed Alcaraz, in molti si aspettano un successo del leader del ranking mondiale.

C’è addirittura chi si è spinto oltre, scommettendo una cifra davvero da capogiro sul trionfo finale di Sinner a Flushing Meadows. In barba ad ogni tipo di scaramanzia.

Sinner, scommessa folle sul bis a Flushing Meadows

Dopo aver letteralmente gettato al vento 210mila dollari lo scorso anno – quando puntò l’importante somma sulla vittoria di Taylor Fritz in finale a New York proprio contro il fuoriclasse azzurro – il rapper e produttore discografico Drake – uno dei volti più popolari negli Stati Uniti e non solo – stavolta ha cambiato cavallo.

Dopo aver visto all’opera il fenomeno altoatesino contro il rivale kazako, Drake ha rotto gli indugi, pubblicando sul suo profilo Instagram la scommessa di 300mila dollari sul bis di Sinner agli Us Open.

Avendo scommesso in un punto già avanzato del Major americano, la quota non è esattamente da capogiro, dato che i bookies avevano ‘bancato’ il successo finale di Jannik a 1,69 volte la posta.

Considerando però l’incredibile somma messa sul piatto dal popolare cantante, quest’ultimo si porterebbe a casa la bellezza di 507mila dollari se l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill riuscisse a concedere quello che sarebbe uno straordinario bis sul cemento statunitense.