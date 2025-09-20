Cambia tutto per Jannik Sinner ed anche per il torneo di tennis a cui l’azzurro intende partecipare nelle prossime settimane.

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo e far nuovamente sognare tutti gli appassionati italiani di tennis. Il fuoriclasse altoatesino ha intenzione di archiviare la batosta subita in finale agli US Open ad opera del rivale Carlos Alcaraz. Ora è concentrato sui tornei in territorio asiatico, a cominciare dall’ATP 500 di Pechino.

Dopo aver affrontato questi impegni dalla competitività molto elevata, Sinner tenterà il bis in una delle manifestazioni tennistiche più innovative degli ultimi tempi. Come già annunciato, Jannik è stato invitato a partecipare al Six Kings Slam, il torneo amichevole e di esibizione che si svolgerà a Riyadh dal 15 al 18 ottobre prossimi.

Un evento voluto ed organizzato dalla famiglia reale saudita, per portare il tennis che conta a certe latitudini. Una bella iniziativa, che farà contenti anche i sei partecipanti, visto che ci si gioca un montepremi di ben 1,5 milioni di dollari a testa solo per prendere parte al torneo. Sinner è il campione in carica, visto che nel 2024 si è aggiudicato il trofeo. Ma vi sono alcuni problemi sulla rosa finale di partecipanti per l’anno in corso.

Six Kings Slam in dubbio per Tsitsipas: cambia di nuovo l’organizzazione del torneo

Infatti già nelle scorse settimane gli organizzatori sauditi hanno dovuto cambiare in corsa l’elenco dei partecipanti. L’inglese Jack Draper, che era stato ufficialmente invitato all’evento, ha dovuto dare forfait per via di un infortunio muscolare che lo terrà fuori almeno fino ad inizio 2026. Al suo posto nel Six Kings Slam è stato aggiunto il greco Stefanos Tsitsipas.

Il problema è che neanche Tsitsipas appare sicuro di partecipare: il tennista, attuale numero 27 del ranking ATP, si è dovuto operare alla schiena per risolvere i dolori acuti che lo hanno colpito negli ultimi mesi. Un intervento necessario, ma che mette a rischio la sua presenza a Riyadh, visto che il recupero pieno è previsto in circa 6-8 settimane.

Rischia di cambiare ulteriormente la composizione del tabellone del Six Kings Slam, anche se sono confermati gli altri cinque partecipanti: oltre a Sinner scenderanno sicuramente in campo per questa ricca esibizione i vari Alcaraz, Djokovic, Zverev e Fritz.

Trovare un altro sesto giocatore, pronto a volare a metà ottobre in Arabia Saudita in cambio di una cifra monstre, non sarà difficile per l’organizzazione. Basti pensare che il vincente di questo torneo andrà incontro ad un ricavo di ben 6 milioni di dollari.