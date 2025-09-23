Jannik Sinner lancia il guanto di sfida al rivale diretto Carlos Alcaraz. Il tennista italiano vuole aumentare il suo score nei prossimi tornei.
L’obiettivo d’ora in avanti per Jannik Sinner sarà quello di non farsi ‘scappare’, in chiave punteggio nel ranking ATP, il suo rivale Carlos Alcaraz. Nell’ultimo torneo disputato, gli US Open, lo spagnolo ha effettuato il sorpasso in testa alla classifica mondiale, chiudendo di fatto un periodo di 65 settimane consecutive di Jannik come migliore in assoluto.
Nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 15 settembre Sinner appare secondo a quota 10.780 punti, a -760 dallo spagnolo Alcaraz, che comanda a quota 11.540. Una distanza che Sinner vuole colmare il prima possibile, anche in vista della cosiddetta Race, ovvero la classifica stagionale che porta alla qualificazione alle Nitto Finals di Torino.
Il problema è che l’azzurro dovrà difendere, nei prossimi tornei in programma in giro per il mondo, ben 2.830 punti, derivati dai risultati ottenuti lo scorso anno. Solo 1.000 invece quelli che Alcaraz cercherà di mantenere, visto che nel 2024 in questa fase della stagione lo spagnolo crollò nettamente di condizione, assicurandosi solo i China Open a Pechino e uscendo piuttosto rapidamente dalle altre competizioni.
Sinner aggiunge un torneo al suo calendario: parteciperà all’ATP 500 di Vienna
Dunque uno dei modi per avvicinarsi ulteriormente ad Alcaraz ed evitare che lo spagnolo possa garantirsi una leadership assoluta fino a fine anno, Jannik Sinner ha deciso di aggiungere un impegno al suo già fitto calendario. Dopo gli impegni a Pechino e Shanghai, l’azzurro disputerà anche un importante torneo in Europa.
Sinner scenderà in campo nell’ATP 500 di Vienna, che si disputerà dal 20 al 26 ottobre su territorio austriaco. Un modo anche per evitare di ricevere altri zeri nel ranking ATP, che resterebbero sul groppone di Jannik in vista del prossimo anno. Già durante i tre mesi di stop forzato per il caso Clostebol, Sinner ha accumulato tre zeri per aver saltato i tornei di Indian Wells, Miami e Madrid.
Ancora da decidere invece se Sinner prenderà parte al Masters 1000 di Parigi-Nanterre (l’anno scorso disputatosi a Bercy), che nel 2024 aveva saltato. Un’opzione in più per incamerare punti senza altro da difendere. Complessivamente l’altoatesino dovrà difendere ben 2.830 punti su 3.000 totali, dato che al contrario di Alcaraz nell’autunno dello scorso anno perse solo la finale di Pechino, trionfando invece tra Shanghai e ATP Finals.