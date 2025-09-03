VIDEO – LO SCONTRO IN DIRETTA FRA ORDINE E BARZAGHI – Il mercato estivo dell’Inter si è chiuso con l’arrivo a sorpresa di Manuel Akanji dal Manchester City, mentre Benjamin Pavard è volato al Marsiglia. A differenza del malumore che si respira tra molti tifosi nerazzurri, la Gazzetta dello Sport ha giudicato positivamente l’operato della dirigenza con un voto di 7, definendo le scelte fatte come “seconde scelte di prima qualità”.

Nonostante ciò, il mancato arrivo di obiettivi sbandierati a inizio estate come Leoni, Ederson, Lookman e Koné ha acceso la polemica, culminata in un durissimo botta e risposta in diretta su Radio Radio Lo Sport tra Franco Ordine e Marco Barzaghi,

Inter, “Il problema è la propaganda iniziale”: lo scontro fra Ordine e Barzaghi

«Secondo me tutto questo accanimento negativo sul mercato dell’Inter nasce dalla narrazione iniziale, dalla propaganda», ha detto Franco Ordine, sottolineando come la delusione della piazza interista sia figlia di aspettative esagerate alimentate da giornalisti e insider vicini all’ambiente nerazzurro.

«Il mercato dell’Inter, a leggere i siti e i giornali, era cominciato dicendo: prendiamo Leoni in difesa, Ederson a centrocampo, poi Lookman… e non è arrivato nessuno dei tre. Non solo: Lookman abbandonato, Koné respinto con gran perdite. Questa narrazione ha creato un’illusione».

Ma la critica di Ordine non si è fermata agli errori strategici: ha puntato il dito contro la gestione mediatica del racconto, accusando chi “difende sempre e comunque” la società: «Tu ti devi togliere la veste di difensore in ufficio», ha detto rivolto direttamente a Barzaghi.

“Non è propaganda, sono trattative”

Marco Barzaghi non ha incassato in silenzio. Al contrario, ha risposto duramente, accusando Ordine di travisare i fatti: «Non è andata proprio così Franco… Ma cosa stai dicendo? Lookman è sparito due settimane per cercare la cessione, poi l’Atalanta ha cambiato idea. Questo è successo, punto!».

A far saltare i nervi a Barzaghi è stato però il tono di Ordine, che ha ironizzato parlando di “corte di cassazione” a ogni sua replica:

«Con che presunzione ti permetti di dare questi appellativi? Cerca un minimo di rispetto, va!».

Il confronto è degenerato rapidamente, trasformandosi in scontro personale, ben oltre il merito delle operazioni di mercato. Da una parte chi denuncia una narrazione dannosa, dall’altra chi rivendica la complessità delle trattative in un calcio italiano sempre meno competitivo a livello europeo.