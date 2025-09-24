Dopo l’entusiasmo del derby vinto, la Roma si concentra ora sull’inizio della sua campagna in Europa League. La squadra di Gian Piero Gasperini vuole sfruttare il momento positivo per puntare a un percorso migliore in Europa, con l’obiettivo di entrare nelle prime otto squadre del girone. All’orizzonte c’è la sfida con il Nizza in terra francese, che rappresenta una delle principali ambizioni stagionali.

Il valore dell’Europa League per la Roma

L’Europa League è diventata un obiettivo prioritario per la Roma, che negli ultimi anni ha spesso sfiorato il trionfo senza mai riuscire a conquistarlo. Gasperini ha portato l’Atalanta a trionfare in Europa, e ora la Roma punta a un cammino di successo per migliorare la propria posizione in classifica e evitare i temuti playoff. Con tre vittorie su quattro partite in campionato, la squadra vuole ripartire con slancio, sfruttando l’entusiasmo derivante dalla vittoria nel derby contro la Lazio.

Il derby e il ritorno di Pellegrini

Il gol decisivo di Lorenzo Pellegrini nel derby ha rappresentato un momento simbolico per il capitano giallorosso. Dopo mesi di infortunio, il centrocampista ha ritrovato il campo e il suo posto da titolare, rispondendo presente nella sfida più importante. Pellegrini ha dimostrato il suo valore con un gol che ha fatto sognare i tifosi, un segnale che il capitano può tornare ad essere decisivo per la squadra. Tuttavia, la sua permanenza nella Roma rimane incerta, con il contratto in scadenza nel 2026 e la necessità di un rinnovo che dipende dalla volontà di tutte le parti coinvolte.

Il futuro economico della Roma

Oltre agli obiettivi sportivi, l’Europa League rappresenta anche una chiave importante per il futuro economico della Roma. I ricavi derivanti dalle vittorie, dalle presenze allo stadio e dalle competizioni europee saranno fondamentali per rispettare il fair play finanziario e ridurre le necessarie cessioni e plusvalenze. La società, infatti, deve fare i conti con un bilancio che dovrà essere equilibato entro giugno 2026, e le performance in Europa League possono rappresentare una risorsa cruciale in questo processo.

