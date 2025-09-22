Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina. L’obiettivo, ha spiegato in una dichiarazione su X, è quello di “ravvivare la speranza di pace per israeliani e palestinesi” e rilanciare la soluzione dei due Stati.

Il riconoscimento arriva in un contesto di grave crisi a Gaza e segue l’impegno preso da Starmer a luglio: Londra avrebbe riconosciuto la Palestina se Israele non avesse accettato un cessate il fuoco e misure concrete per la pace.

In un videomessaggio, il premier ha definito la mossa “un passo simbolico ma storico”, ricordando che fu proprio il Regno Unito, nel 1917, a porre le basi per la nascita di Israele durante il mandato britannico sulla Palestina.

Starmer ha però precisato che Hamas resterà escluso da qualsiasi ruolo futuro nella governance palestinese: “È un’organizzazione terroristica. Questo riconoscimento non è rivolto a Hamas, ma al diritto dei palestinesi di vivere in uno Stato sicuro e vitale accanto a un Israele sicuro e protetto”.

La decisione ha suscitato reazioni contrastanti: l’Autorità Palestinese l’ha accolta positivamente, mentre Israele l’ha definita ‘un premio al terrorismo’.

Nonostante sia in gran parte simbolico, il gesto del Regno Unito rilancia il dibattito internazionale e segna un nuovo capitolo nella lunga storia del conflitto israelo-palestinese.

Reazioni e prospettive

Israele ha condannato la decisione, definendola ‘un grave errore strategico’ e accusando Londra di legittimare indirettamente i nemici dello Stato ebraico.

Hamas ha reagito con freddezza, affermando che il riconoscimento è ‘vuoto’ se non accompagnato da un’azione concreta per fermare la guerra e rimuovere l’assedio di Gaza.

L’Autorità Palestinese ha accolto con favore l’annuncio, chiedendo che altri governi europei seguano l’esempio britannico.

L’opinione pubblica britannica è divisa: una parte vede nel riconoscimento un gesto necessario e tardivo, un’altra lo considera rischioso per le relazioni con Israele e per la sicurezza nella regione.