Con questo trucco, che sembra quasi magico, puoi pulire tutto il forno senza fatica: provalo e mentre tu dormi, lui elimina tutto lo sporco.

C’è qualcosa di profondamente frustrante nel vedere il proprio forno incrostato, annerito, con i vetri opachi e le pareti unte. Anche se cucinare è una passione o un’abitudine quotidiana, la pulizia del forno resta spesso l’ultima cosa che vogliamo affrontare. Spruzzare, strofinare, aspettare… per poi non ottenere risultati davvero soddisfacenti.

Ma se invece di continuare a passare ore ed ore a strofinare, vi dicessimo che invece esiste un metodo semplice, naturale, economico e soprattutto a prova di pigrizia, per pulire il forno mentre dormiamo? Non servono prodotti chimici aggressivi, né ore di fatica con la spugna in mano. Solo pochi minuti la sera, e al mattino il forno potrà tornare come nuovo.

Il trucco 100% naturale che pulisce il forno mentre tutti dormono: è una vera genialata

Si tratta di un piccolo trucco casalingo che si tramanda da tempo, ma che molti ancora ignorano. Funziona in modo silenzioso, discreto, mentre tutti riposano. E ha dalla sua parte una forza sorprendente, capace di sciogliere lo sporco più ostinato, quello che sembra essersi saldato per sempre al metallo. Grassi bruciati, residui di cibo, cattivi odori: tutto sparisce, o quasi. E per poterlo realizzare basterà semplicemente bicarbonato, acqua, e aceto.

Il trucco sta tutto nella semplicità della miscela: niente sostanze misteriose, solo ciò che probabilmente hai già nella tua dispensa. Una soluzione che non solo funziona, ma è anche ecologica, sicura e incredibilmente economica, oltre a far ottenere risultati incredibili senza alcuna fatica. Basterà unire i tre ingredienti appena citati ed il gioco è fatto. Nulla di più semplice, ma soprattutto nulla di così veloce.

Ecco quindi come si prepara il mix perfetto per pulire il forno mentre tutto dormono: mescolare qualche cucchiaio di bicarbonato di sodio con un po’ d’acqua, fino a ottenere una crema densa. Spalmare su tutto l’interno del forno (tranne ovviamente le parti elettriche o a gas), e lasciare agire per tutta la notte. Al mattino, con una spugna umida, rimuovere i residui. Per dare un tocco in più e per igienizzare a fondo, si potrà anche passare una spruzzata di aceto bianco alla fine, per lucidare meglio e neutralizzare ogni eventuale odore. Ed ecco che anche il forno, sarà come nuovo.