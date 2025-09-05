Quante volte bisogna realmente fare la doccia in una giornata? Il 90% delle persone non sa la risposta esatta e sbaglia sempre.

Fare la doccia quotidianamente è un vero e proprio ‘momento magico’, un gesto in apparenza semplice, ma che in realtà risulta essere estremamente importanti per diversi motivi. In primis c’è ovviamente il fattore igienico, in quanto la doccia elimina sporco, cattivi odori, cellule morte e batteri. In secondo luogo c’è anche l’aspetto psicologico, infatti, l’acqua ha un effetto calmante e una doccia, soprattutto calda, può aiutare a rilassare i muscoli, abbassare i livelli di stress e migliorare l’umore.

Tuttavia, c’è una domande non affatto complicata, ma al tempo stesso, più discussa ed è: quante volte al giorno bisognerebbe farsi la doccia? Se pensiamo che la risposta sia “una, ovviamente”, potremmo voler riconsiderare le nostre certezze. Perché la verità, come spesso accade quando si parla di benessere, non è affatto così scontata.

In una giornata quante volte bisogna fare la doccia? Arriva la risposta degli esperti

Gli esperti della pelle mettono in guardia: lavarsi troppo frequentemente può compromettere il naturale equilibrio del microbioma cutaneo, la nostra prima linea di difesa contro batteri e agenti patogeni. Ogni volta che ci insaponiamo, rimuoviamo oli naturali che mantengono la pelle idratata e protetta. Soprattutto se usiamo saponi aggressivi o acqua troppo calda, il rischio è quello di seccare la pelle e renderla più vulnerabile a irritazioni o dermatiti.

Secondo molti dermatologi, una doccia al giorno è più che sufficiente, mentre in alcuni casi, come in inverno o per chi ha la pelle molto sensibile, si può scendere tranquillamente a una doccia ogni due giorni, magari lavando solo le zone “strategiche” (ascelle, inguine, piedi) nei giorni di pausa. Ovviamente, la frequenza ideale cambia in base al proprio stile di vita, ad esempio se siamo sportivi, se viviamo in una città molto calda o se svogliamo lavori particolari. In questi casi, fare più di una doccia al giorno può avere senso, soprattutto per motivi igienici e sociali.

Ma anche qui, c’è una differenza tra “lavarsi” e “fare una doccia completa”. Una sciacquata veloce con acqua fredda, senza sapone, può essere sufficiente per rinfrescarsi dopo un allenamento, senza aggredire la pelle, rispetto ad una doccia fatta con acqua calda che risulta essere più aggressiva. In definitiva, non esiste una risposta unica alla domanda su quante volte al giorno bisognerebbe farsi la doccia. Dipende dal nostro corpo, dal nostro stile di vita, dalla pelle e anche dalla stagione. La regola d’oro è l’equilibrio: lavarsi abbastanza da sentirsi freschi e puliti, ma non così tanto da danneggiare la propria pelle o il pianeta.