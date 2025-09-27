

In un suo recente intervento Papa Leone XIV, alias Robert Prevost, si è rivolto con parole decisamente critiche e dure alla Russia di Vladimir Putin. Leone XIV ha infatti dichiarato che, sono parole sue, la Nato non ha cominciato alcuna guerra. Con queste dichiarazioni il pontefice di recente nomina intende dire che la responsabilità reale del conflitto in atto è integralmente russa, e deve essere precipuamente ravvisata nell’invasione dell’Ucraina avvenuta nel febbraio del 2022. Insomma siamo alle solite.

Questa è la logora e ben nota narrazione dell’occidente imperialista o meglio dell’uccidente liberale atlantista il quale, come non mi stanco di sottolineare “ad nauseam”, ha gradualmente preso ad accerchiare la Russia fin dagli anni 90 quando, venuta meno ingloriosamente l’unione sovietica, ha mirato unicamente a normalizzare la Russia e a renderla, per così dire, una dependance di Washington, trovando tuttavia in Vladimir #Putin una fermissima resistenza. A differenza di Gorbachev prima e di Yeltsin dopo, infatti Putin non si è piegato all’avanzata imperialistica del Leviatano a stelle strisce.

Al contrario ha da subito dichiarato l’indisponibilità della Russia a piegarsi alla “voluntas dominandi” della civiltà del dollaro. Insomma, in antitesi con quanto recentemente sostenuto da Leone XIV, la guerra è stata indubbiamente occasionata e propiziata dalla Nato e dalla sua libido dominandi planetaria. Gioverebbe oltretutto far notare placidamente a Leone XIV che di guerre la Nato ne ha principiate davvero parecchie, dalla Serbia all’Iraq per citarne due soltanto delle molteplici. Insomma, il nuovo pontefice, le cui origini americane potrebbero indubbiamente orientarne e sviarne lo sguardo, sposa integralmente la causa dell’imperialismo di Washington. Non l’avremmo mai immaginato davvero, ma ci troviamo oggi a rimpiangere perfino Bergoglio, il quale Bergoglio, nonostante la sua teologia del nulla e la sua religione smart e low cost, sul tema bellico era perfettamente nel vero, allorché sosteneva che la guerra era principiata per via dell’abbaiare scomposto della Nato ai confini della Russia. In effetti Bergoglio aveva perfettamente ragione, almeno su quel punto. La causa del conflitto è, da ravvisarsi, nell’espansionismo illimitato della Nato che già da tempo mira a normalizzare la Russia e che ora sta utilizzando il guitto di Kiev, l’attore nato con la N maiuscola Zelensky, come semplice marionetta e come mero instrumentum belli.