Buone le prime due della Roma: ora occhio al Torino. Il commento di Roberto Pruzzo in diretta a Radio Radio Mattino – Sport & News.

Batosta iniziale contro l’Inter, poi una partita più partecipata con la Fiorentina: le due partite del Torino la rendono un’avversaria enigmatica per la Roma di Gasperini. Così dice Roberto Pruzzo in diretta: “La partita con Torino è la classica trappola, lo diciamo sempre e lo dobbiamo ribadire anche questa volta. Perché è vero che il Torino la prima è stata inguardabile, ma la seconda con la Fiorentina ha giocato già una partita diversa. Mi aspetto che Baroni lavorando sulla squadra possa presentare un Torino pericoloso“. Una partita, quella di domani a ora di pranzo, da non sottovalutare per i giallorossi se vogliono già partire col turbo e consolidare le vittorie contro Pisa e Bologna. Dagli spalti sorgono dubbi su Manu Koné, giocatore che deve ancora dimostrare di poter incidere. “La mia provocazione è sempre la stessa“, dice Pruzzo. “Perché la Roma ogni pronti via di mercato compra un francese che dopo due mesi te lo ritrovi in panchina con un costo esagerato? Sono quelle robe che faccio fatica a capire, però mi adeguo“.

