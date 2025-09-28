Altro forfait sicuro per Milan-Napoli di questa sera. Il big match della quinta giornata non vedrà questo protagonista in campo.

Occhi puntati sul big match di questa sera. La quinta giornata del campionato di Serie A prevede una sfida a dir poco storica, quella tra Milan e Napoli allo stadio di San Siro. I campioni d’Italia in carica vanno a caccia del quinto successo consecutivo, sul campo di una delle possibili rivali più accanite.

Il match, previsto per le ore 20:45, dirà molto sulle ambizioni delle due squadre. In particolare su quelle del Milan, che dopo la sconfitta inaspettata al debutto contro la Cremonese ha incominciato ad ingranare, ottenendo quattro vittorie consecutive, brillando anche dal punto di vista del gioco.

Il Napoli di Antonio Conte, dato da molti esperti ed addetti ai lavori come la squadra favorita per il titolo finale, dovrà stare molto attento alla trasferta milanese. Anche perché gli azzurri non avranno a disposizione mezza difesa, con infortuni dell’ultima ora che hanno dimezzato le scelte di Conte. L’ultimo forfait di rilievo è stato confermato in mattinata, dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno.

Risentimento muscolare per Rrahmani: salta sicuramente Milan-Napoli

Una vera e propria maledizione ha colpito il Napoli nelle ultime ore, con infortuni accaniti tutti nel reparto difensivo. L’ultimo stop inaspettato è quello del centrale Amir Rrahmani, che era tornato a disposizione la scorsa settimana per Napoli-Pisa, restando in panchina. Ma nelle scorse ore è giunta un’altra brutta notizia.

Rrahmani nell’allenamento del sabato ha accusato un risentimento muscolare non di poco conto, che ha messo ulteriormente in allarme Conte ed il suo staff. Dopo le recenti verifiche, è stato appurato che il centrale kosovaro dovrà saltare sicuramente la trasferta di questa sera a San Siro. Ma non solo: Rrahmani tornerà a disposizione del Napoli soltanto dopo la sosta di ottobre.

Il numero 13 azzurro non sarà presente neanche nelle sfide contro Sporting Lisbona e Genoa della prossima settimana. Lo stesso vale per Alessandro Buongiorno, anche lui uscito malconcio di recente dal campo: un mese di stop per la lesione muscolare dell’ex Toro, che si rivedrà in gruppo ad ottobre inoltrato.

Come detto, il Napoli è in piena emergenza difensiva. Oltre a Rrahmani e Buongiorno, salteranno il Milan anche i due terzini mancini Spinazzola ed Olivera, tutti e due alle prese con risentimenti muscolari delicati. Conte reinventerà così la linea a quattro: Di Lorenzo largo a destra, il debuttante Gutierrez a sinistra ed il tandem Beukema-Juan Jesus al centro.