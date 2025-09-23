In vista del big match della prossima giornata di Serie A tra Milan e Napoli arriva la notizia di un infortunio piuttosto delicato.

La quarta giornata di Serie A si è conclusa ieri sera, con il posticipo del lunedì tra Napoli e Pisa. I padroni di casa hanno faticato a superare la neopromossa, vincendo 3-2 non senza qualche polemica arbitrale. Ma l’importante per Antonio Conte era portare a casa il risultato, che equivale alla quarta vittoria consecutiva.

Napoli primo in solitaria in classifica, un po’ come era stato preventivato anche prima dell’inizio del campionato. Sia per la qualità eccelsa della rosa azzurra, che si è impreziosita in estate grazie ad alcuni innesti top, sia per un calendario sulla carta molto agevole rispetto a quello delle rivali. E pensare che a punteggio pieno poteva esserci anche il Milan di Massimiliano Allegri, che è fermo a 9 punti a causa di una sconfitta al debutto e tre vittorie consecutive.

Proprio Milan-Napoli sarà la partita di cartello della quinta giornata. Le due squadre si ritroveranno a San Siro il prossimo 28 settembre, nel posticipo serale. Forse il primo banco di prova per i campioni d’Italia in carica, che dovranno dimostrare di essere in grado di primeggiare anche contro una rivale diretta per l’alta classifica.

Tegola Napoli, si ferma ancora Buongiorno: dolore alla gamba sinistra

Brutta notizia per il Napoli però in vista del duello con il Milan di domenica prossima. Durante la sfida contro il Pisa, la squadra azzurra ha perso nuovamente per infortunio uno dei propri titolarissimi. Alessandro Buongiorno ha dovuto abbandonare il campo nel finale del match, per via di un dolore alla gamba sinistra.

Subito forte preoccupazione per Conte ed il suo staff, dovendo sostituire il difensore centrale, tra l’altro in un momento della sfida piuttosto delicato. Buongiorno effettuerà tra oggi e domani gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Ma filtra pessimismo in vista della prossima gara di cartello: molto probabilmente l’ex Torino salterà il posticipo contro il Milan.

Per Buongiorno si era trattato della terza gara consecutiva da titolare con la maglia del Napoli; nelle prime partite Conte l’aveva invece risparmiato per fargli prima recuperare la condizione atletica, visti i tanti infortuni della passata stagione. Il numero 4 azzurro è stato costretto a saltare ben 15 partite ufficiali, oltre a saltare una parte della preparazione estiva per l’intervento atto a risolvere la pubalgia.

In vista di Milan-Napoli però Conte ha ampia scelta per rimpiazzare Buongiorno. Il tecnico salentino sceglierà uno tra Juan Jesus (per caratteristiche più simile all’ex Toro), Rrahmani ed il giovane Marianucci per completare la difesa al fianco dell’ormai intoccabile Beukema.