Si torna a parlare di Michael Schumacher e della sfortunata vicenda capitata ad uno dei migliori piloti della storia della F1.

La vita di Michael Schumacher è cambiata radicalmente da un momento all’altro. Precisamente dal dicembre 2013, poco dopo che il campione di Formula 1 si fosse ritirato definitivamente dalle corse. Il tedesco, uomo stimatissimo da tutti, stava conducendo una vita serena e meritatamente fatta di relax, quando il destino si è accanito su di lui e la sua famiglia.

Come è risaputo, Schumacher è stato vittima di un terribile incidente sugli sci, precisamente sulle Alpi francesi. L’ex pilota ha rischiato la vita, ha affrontato diverse operazioni alla testa e trascorso un periodo di coma farmacologico. Nonostante sia uscito dalla terapia intensiva, non sono più state fornite notizie ufficiali negli ultimi anni sulla sua reale condizione fisica e psichica.

Ciò che sappiamo è che Schumi dopo la degenza si è trasferito nella più completa privacy prima nella dimora in Svizzera, vicino al Lago di Ginevra, mentre negli ultimi anni, preferendo un clima più mite, ha deciso di spostarsi nella villa a Maiorca. Mentre tutti i suoi tifosi attendono notizie vere ed ufficiali sul suo stato di salute.

Luca Cordero di Montezemolo ed i ricordi in Ferrari accanto a Schumacher

Ciò che ci resta, ad oggi, relativo a Michael Schumacher sono i tanti ricordi ed aneddoti sulla sua carriera sportiva. I racconti di un pilota straordinario, ancora oggi recordman di mondiali vinti in Formula 1, ma anche di una persona molto amabile, un professionista serio che sapeva anche farsi voler bene.

L’ultimo a parlare di Schumacher e del suo passato in pista è stato Luca Cordero di Montezemolo, il noto manager italiano che per anni ha lavorato in Ferrari con il ruolo di presidente ed amministratore delegato. L’imprenditore ha sempre ammesso di aver avuto un grande rapporto di fiducia con Schumi, confermato dalle sue recenti parole alla Gazzetta dello Sport.

In vista dell’uscita del documentario “Luca: Seeing Red”, dedicato proprio alla vita professionale dell’imprenditore bolognese, Cordero di Montezemolo ha voluto ripercorrere qualche passaggio che riguarda anche Schumacher: “Mi sono emozionato nel rivedere certi momenti che avevo accantonato in un angolo del cervello e che mi sono tornati in testa. Ricordo esattamente quando dicevo a Niki di non prendersi rischi o Schumi che mi parlava dei margini di miglioramento della macchina. Ma nel film non ci sono solo le vittorie, anche momenti drammatici, o molto difficili, come i tanti Mondiali persi all’ultima gara”.

Uno dei ricordi più vividi fu l’incidente tra Schumacher e Villeneuve a Jerez nel 1997, uno dei momenti più delicati della carriera del tedesco: “Mi precipitai a Jerez, nel ‘97, per stare vicino a Michael. Nel ‘99 mi vedete a rincuorare i meccanici. Io nel bene e nel male c’ho sempre messo la faccia” – ammette un Montezemolo commosso per i tanti ricordi.