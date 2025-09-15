Un gesto clamoroso ha scosso la comunità riunita per ricordare Charlie Kirk. A Phoenix, un giovane ha profanato il memoriale improvvisato in suo onore davanti alla sede di Turning Point USA, provocando sdegno e rabbia tra i presenti. Il responsabile, un diciannovenne, è stato subito fermato e poi arrestato dalla polizia.

L’episodio davanti alla sede di Turning Point Usa

Secondo quanto riferito da Fox News, l’episodio è avvenuto domenica 14 settembre 2025 nelle prime ore del mattino. Le telecamere hanno ripreso il momento in cui un ragazzo ha calpestato platealmente il memoriale dedicato a Kirk, facendo cadere a terra fiori, vasi e bandiere lasciati in segno di lutto. Le persone presenti hanno reagito immediatamente, tentando di fermarlo e di salvare quanto rimasto del tributo.

L’identità del presunto vandalo

La polizia di Phoenix ha identificato il giovane come Ryder Corral, 19 anni. Nelle immagini successive all’arresto, il ragazzo appare con una maglietta nera con bandiera americana e aquila, simile a quella che indossava il presunto killer di Kirk. La coincidenza ha contribuito ad alimentare ulteriore tensione in un contesto già segnato da dolore e divisione.

L’intervento dei presenti

Un gruppo di persone in lutto è intervenuto direttamente per bloccare Corral. Uno dei presenti, un uomo con una camicia blu, lo ha afferrato e trascinato a terra, trattenendolo fino all’arrivo degli agenti. Secondo le ricostruzioni, non si sono registrati feriti gravi, ma il clima è rimasto incandescente, con momenti di forte tensione emotiva.

Reazioni e accuse

Le autorità hanno formalizzato nei confronti di Corral le accuse di danneggiamento aggravato e disturbo della quiete pubblica. La profanazione del memoriale ha sollevato immediate condanne da parte di esponenti politici e comunitari, che hanno parlato di un gesto offensivo e inaccettabile. L’episodio si inserisce in un clima già segnato dalla morte improvvisa di Kirk, suscitando ulteriori divisioni e alimentando un acceso dibattito sul rispetto della memoria pubblica.