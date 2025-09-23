Una vera e propria tragedia sconvolge nuovamente il mondo del calcio internazionale. Un personaggio amato ci ha lasciato improvvisamente.

Quando si pensa e si guarda al mondo del calcio, le immagini che ci vengono in mente sono quelle di partite emozionanti, grandi traguardi e campioni che fanno la storia con le loro giocate, appassionando milioni di persone nel mondo. Una sorta di ambiente magico, che sembra così lontano a volte dalla vita di tutti i giorni.

Invece i drammi e le tragedie purtroppo investono anche i calciatori e tutti coloro che vertono in questo tipo di universo privilegiato. Lo sanno bene i tifosi del Liverpool, che questa estate hanno dovuto fare i conti con una notizia sconvolgente, la morte improvvisa dell’attaccante Diogo Jota, perito a soli 28 anni per un terribile incidente stradale assieme al fratello André Silva.

Un’altra tragedia in queste ore ha lasciato senza parole e con le lacrime agli occhi il calcio britannico. Infatti, è venuto a mancare uno stimatissimo personaggio, un allenatore che era considerato un vero e proprio fuoriclasse nel proprio ambito per i risultati raggiunti. L’ennesima brutta notizia di un 2025 davvero difficile.

Liverpool ancora in lutto: scompare improvvisamente Matt Beard, ex coach della squadra femminile

L’Inghilterra calcistica è sotto shock per la scomparsa improvvisa ed inaspettata di Matt Beard. Un nome molto apprezzato a quelle latitudini, visto che si tratta di uno degli allenatori più vincenti ed importanti del calcio femminile britannico. In particolare ha legato il suo nome al Liverpool Women.

Beard è venuto a mancare a soli 47 anni, lasciando tutti i suoi cari nella disperazione più totale. Non sono state chiarite le cause del decesso, ma senza dubbio è stato qualcosa di improvviso e straziante.

Classe 1978, Beard si è da subito affacciato al mondo del calcio in ‘rosa’, allenando moltissime squadre in Inghilterra. Le sue esperienze maggiori e più rinomate sono quelle alla guida del Liverpool, allenato dal 2012 al 2015 e successivamente dal 2021 al 2025, fino dunque alla scorsa stagione. Precedentemente aveva allenato anche la femminile di Chelsea, West Ham e Bristol, con un’apparizione anche negli USA come coach delle Boston Breakers. In estate era infine stato ingaggiato come tecnico del Burnley Women.

Alla guida della formazione femminile dei Reds ha vinto per due volte il campionato inglese. Beard è stato ricordato dal Liverpool con un comunicato davvero sentito: “Matt non era solo un manager estremamente impegnato e di successo, era anche una persona di vera integrità e calore, che sarà sempre ricordato con sincero affetto da tutti quelli con cui ha lavorato nel club”.