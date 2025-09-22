Manuel Locatelli pronto a fare le valigie dalla Juve? Il capitano bianconero, nonostante la stima di Tudor, potrebbe togliere le tende.

Forse non amatissimo dai tifosi, che si aspettavano una crescita più esponenziale da parte sua. Ma nonostante ciò, Manuel Locatelli resta uno dei titolari della Juventus di oggi. Anzi, è stato proprio l’attuale allenatore Igor Tudor nella scorsa stagione, quando è stato chiamato al posto di Thiago Motta in panchina, a promuovere l’ex Milan come regista in mezzo al campo.

Locatelli ha iniziato la nuova stagione con prestazioni tra alti e bassi, ma dà sempre un contributo esperto e manovriero alla Juve odierna. Chi si aspettava lo scorso anno che un calciatore di livello internazionale come Douglas Luiz potesse togliergli il posto, si sbagliava di grosso.

Qualche scricchiolio però sta iniziando a presentarsi in questo avvio di stagione. Locatelli non ha mai giocato gli interi 90′ nelle prime cinque gare ufficiali disputate dalla Juventus. Addirittura è partito in panchina contro il Borussia Dortmund ed è stato sostituito dopo il primo tempo sabato scorso a Verona. Insomma, la fiducia nei confronti del numero 5 bianconera sta incominciando a scemare.

Locatelli non più intoccabile nella Juve: tre club di Premier League sulle sue tracce

Stiamo dunque vedendo un Manuel Locatelli non più intoccabile ed inamovibile al centro del centrocampo juventino. Spesso Tudor sta provando a schierare l’ex Atalanta Teun Koopmeiners da regista, preferendolo all’italiano. Per questo motivo il futuro del classe ’98 è tutt’altro che sicuro, anche in vista del mercato di riparazione.

Alcuni rumors di mercato addirittura lo vedono lontano dalla Juve, visti i recenti sondaggi effettuati da alcuni club di Premier League. Ben tre società inglesi avrebbero messo gli occhi su Locatelli, valutato intorno ai 22 milioni di euro dalla sua società d’appartenenza. In particolare Aston Villa, Wolverhampton e West Ham sarebbero pronte a fare sul serio a gennaio prossimo per strappare il sì della Juventus.

Un’opzione che non dispiacerebbe neanche a Locatelli stesso, a cui la prospettiva di giocare in Premier intriga non poco. Però lo juventino vorrebbe prima di tutto riconquistare la piena fiducia di mister Tudor e dei propri tifosi. Situazione in evoluzione tutta da seguire quella del centrocampista cresciuto nel Milan.

L’eventuale cessione in inverno di Locatelli aprirebbe le porte in casa Juve ad un nuovo colpo in mezzo al campo. Magari un centrocampista di maggior prospettiva che possa esprimersi al meglio nel gioco di Tudor, al fianco del titolarissimo Kephren Thuram, vero e proprio punto fermo del reparto.