Si prepara in casa e con pochi ingredienti il mix perfetto per igienizzare la cucina: fatto solo con ingredienti naturali è un vero portento.

La cucina è il cuore pulsante della casa, il luogo dove si preparano i pasti, si chiacchiera con gli amici e si condividono momenti in famiglia. Proprio per questo è fondamentale mantenerla sempre pulita e igienizzata, soprattutto le superfici a contatto con cibi e utensili, che, a differenza di quello che possiamo pensare, tendono a diventare un vero covo di germi e batteri, anche se in apparenza possono sembrare puliti.

Ma serve davvero ricorrere a prodotti chimici aggressivi e dal profumo invadente? La risposta è no. Esiste un’alternativa naturale, economica e sorprendentemente efficace: un mix fai-da-te, completamente naturale, che puoi preparare in pochi minuti con ciò che hai già in dispensa.

Come realizzare in casa il mix perfetto per igienizzare a fondo la cucina in poche mosse

Per creare questo detergente igienizzante bastano tre semplici ingredienti: aceto bianco, bicarbonato di sodio e limone. Ognuno ha proprietà straordinarie. Aceto bianco, è un potente disinfettante naturale, capace di eliminare batteri e cattivi odori. Perfetto per sciogliere il grasso e igienizzare le superfici. Bicarbonato di sodio, è abrasivo delicato, neutralizza gli odori e aiuta a rimuovere lo sporco più ostinato senza graffiare. Infine, il limone, ha proprietà antibatteriche e lascia un profumo fresco e pulito. Inoltre, il suo contenuto acido potenzia l’effetto dell’aceto.

Affinché questo mix naturale possa essere davvero efficace, ecco in che modo si dovranno unire gli ingredienti:

1 tazza di aceto bianco

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

Succo di 1 limone

1 tazza d’acqua (facoltativa, per diluire)

Un flacone spray vuoto

In un recipiente capiente, versare l’aceto e aggiungere lentamente il bicarbonato. Una volta terminata la classica reazione effervescente si potrà aggiungere il succo di limone, per un effetto più delicato, per diluire la miscela si potrà aggiungere un po’ d’acqua. Infine, versare tutto nel flacone spray. Ora non resta che spruzzare il prodotto direttamente su piani di lavoro, taglieri (non in legno), lavandino e fornelli. Lascia agire qualche minuto, poi passa un panno in microfibra per rimuovere lo sporco. In caso di macchie ostinate, si potrà lasciar agire più a lungo o passare una spugna leggermente abrasiva.