Reduce dal secondo pareggio consecutivo in campionato, la Juve riflette su possibili cambiamenti da operare a gennaio: il big rischia

Un passo falso. Il secondo consecutivo. Che garantisce sì alla Juve di mantenere l’imbattibilità in campionato, ma che poco aiuta ad approfittare della situazione in una domenica che, nel suo ultimo atto serale, prevede lo scontro diretto tra Milan e Napoli, due delle rivali del club bianconero nella corsa Scudetto.

Un po’ per via di un turnover programmato ed annunciato, un po’ per convinzioni intrinseche sui migliori uomini da schierare contro il centrocampo bergamasco, il tecnico Igor Tudor ha apportato delle variazioni nell’undici titolare sceso in campo contro l’Atalanta nell’anticipo delle 18 del sabato di Serie A.

Manuel Locatelli, sempre titolare nelle precedenti 4 uscite di campionato, è finito in panchina in una sorta di staffetta con l’olandese Koopmeiners, al quale l’allenatore croato ha dato un’altra chance. Non esattamente sfruttata a dovere dal grande ex della sfida.

Sostituito nell’intervallo dall’americano McKennie, bravo a dare un po’ di brio alla manovra e a provocare il secondo giallo comminato al nerazzurro De Roon, il grande ex della sfida ha confermato i dubbi e i sospetti sul suo rendimento.

Già nel prossimo mercato di gennaio il calciatore potrebbe essere ceduto al miglior acquirente, che però dovrebbe versare una cospicua somma nelle casse della Juve per evitare che questa registri una sanguinosa minusvalenza a bilancio.

Lo stesso Locatelli però, formalmente non indiziato di una partenza e tantomeno a metà stagione, potrebbe essere coinvolto in un’operazione in uscita. I dettagli dell’interesse mostrato dalla big inglese sul giocatore sono stati confermati dal portale ‘Daily Briefing‘.

Maresca bussa alla porta bianconera: pronti 40 milioni

Reduce da una cocente ed inaspettata battuta d’arresto casalinga contro il Brighton – agevolata dall’espulsione di Chalobah ad inizio ripresa – il Chelsea di Enzo Maresca ha sempre, per definizione, aperta la casella della voce ‘mercato’.

Pur potendo contare su una rosa extralarge, il club londinese non vuole lasciare nulla al caso. Considerando che a centrocampo la coppia titolare Enzo Fernandez – Moises Caicedo appare inamovibile, il brasiliano Andrey Santos (curiosamente da settimane nel mirino della Juve) potrebbe chiedere la cessione.

Questo pericolo, unito all’infortunio di Romeo Lavia, potrebbero costringere i Blues ad intervenire nella sessione invernale di scambi. Proprio Locatelli, che tra l’altro piace non poco anche ad Aston Villa, West Ham, Newcastle e Bayer Leverkusen in Bundesliga, potrebbe fare al caso dell’ex calciatore bianconero.

Se, come sembra, la dirigenza dei londinesi mettesse sul piatto una cifra pari a 40 milioni, Comolli e soci potrebbero riflettere seriamente sull’addio del nazionale azzurro. La caccia è aperta: saranno decisive, in tal senso, le prossime settimane.