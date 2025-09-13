Alla fine la spunta Igor Tudor.

All’Inter non è bastato il contributo enorme di Calhanoglu, che risponde – magnificamente, con uno stop e un tiro al volo da manuale – e riporta per due volte la partita in parità. Apre tutto Lloyd Kelly, che si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, al centro dell’area, quando gli arriva il passaggio non scontato di Bremer, dopo un azione telecomandata dai bianconeri. Al primo pareggio del turco risponde l’altro turco, quello più giovane e quello che sembra non voler deludere mai. Il gol di Yildiz è una prodezza da fuori area: destro potente verso l’angolino sulla destra di Sommer, che non può nulla.

Alla Juventus però fa male andare negli spogliatoi. Al rientro, la squadra di Tudor si spegne e commette gli stessi errori che hanno portato al gol di Calhanoglu, e che l’hanno condannata più volte nella scorsa stagione. In possesso palla degli avversari, la difesa bianconera indietreggia eccessivamente e si schiaccia in area di rigore, lasciando spazi e occasioni ghiottissime per chiunque sappia tirare, a dovere, un pallone. E’ qui che arriva il raddoppio di Calhanoglu. La Juve non si riaccende, l’Inter invece sente che il momento è quello giusto. Su calcio d’angolo di Dimarco ci pensa il Thuram più grande a portare in vantaggio i suoi, sbarazzandosi dalla copertura di Gatti e Kalulu e punendo Di Gregorio con la testa. Ma chi di Thuram punisce, di Thuram perisce. Il fratello minore, Khephren, non manca di far sorridere papà Lilian sugli spalti: anche lui colpo di testa in mezzo alla folla e gol.

All’ultimo minuto, il subentrato Vasilije Adžić segna un gol da pazzi. Da fermo, il montenegrino formula un tiro potente dai 30 metri: Sommer non è prontissimo e la Juve vince per 4-3. Chapeau a Tudor per l’intuizione del cambio. Non bene invece l’Inter con 6 gol presi nelle ultime 2 sconfitte.