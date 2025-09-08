Ivan Juric potrebbe essere subito esonerato dall’Atalanta: la notizia bomba è giunta poche ore fa e non lascia ben sperare.

Non tutte le big del campionato hanno iniziato la nuova stagione col piede giusto. Basti pensare al Milan ed all’Inter, entrambe cadute a San Siro a sorpresa, rispettivamente contro Cremonese ed Udinese. Sintomo di come la Serie A sia un torneo magari non spettacolare, ma comunque intrigante ed insidioso.

Una delle formazioni più deludenti rispetto al recente passato è senza dubbio l’Atalanta. La squadra bergamasca non ha dato la sterzata attesa al proprio avvio di campionato. Due pareggi nelle prime due giornate, contro avversarie francamente alla portata della formazione giunta al 3° posto nell’ultimo campionato. 1-1 sia contro il Pisa che contro il Parma e soli due punti conquistati finora in classifica.

Impossibile non puntare il dito contro Ivan Juric, l’allenatore croato che a sorpresa ha preso il posto di Gian Piero Gasperini. Il problema è che l’ex Torino e Roma non sembra avere lo stesso carisma e capacità di persuasione del suo mentore, che nel frattempo è finito a guidare i rivali giallorossi. Già c’è aria di flop e di esonero dalle parti del Gewiss Stadium…

Juric non convince a Bergamo: si abbassa la quota del suo esonero

Non solo i risultati poco brillanti, ma anche il gioco decisamente non spettacolare dell’Atalanta e, non ultimo, lo scarso utilizzo dei nuovi acquisti estivi. Per questi difetti, Ivan Juric potrebbe essere il primo allenatore in Serie A a lasciare il proprio posto vacante.

A picco addirittura la quota sull’esonero entro Natale di Juric: la posizione del tecnico atalantino è tutta da valutare, visto che per i bookmakers è scesa a 1,75. Davvero basse le probabilità, secondo gli analisti, che il croato possa restare a lungo sulla panchina dell’Atalanta e risollevare la situazione, nonostante vanti una rosa di tutto rispetto.

Sarà interessante vedere Juric e la sua squadra come intraprenderà l’avventura in Champions League, nella prima esperienza in carriera del tecnico ex Torino in questa competizione europea. I pareri non sono troppo ottimistici e ci si continua a chiedere perché la famiglia Percassi abbia scelto Juric come sostituto del Gasp, soprattutto dopo una stagione a dir poco negativa.

Il tecnico classe ’75 nell’ultimo campionato ha collezionato il record di due esoneri: prima con la Roma, dopo soli 53 giorni di incarico e una serie di risultati da dimenticare. Poi con il Southampton in Premier League, incapace di risollevare una squadra già destinata alla retrocessione ed all’ultimo posto in classifica.