Tra mille difficoltà, occasioni sprecate e prestazioni difensive da film horror, contro Israele l’Italia di Gattuso è riuscita comunque a centrare la seconda vittoria consecutiva, agganciando in classifica il secondo posto, occupato proprio dagli avversari, nel Girone I delle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Oltre 7 milioni le persone collegate televisivamente per il match giocatosi a Debrecen, Ungheria. Dato importante, che va di pari passo con la tendenza tutta italiana di sentirci tutti dei CT affermati e competenti. Ma ovviamente, non solo le chiacchiere dei bar di tutto il paese hanno cercato di sviscerare il perché di questo rocambolesco 4-5.

Anche fra gli addetti ai lavori, infatti, si registra più di un dubbio su una prestazione che, a parte il risultato, ha forse poco altro da salvare, specie dal punto di vista difensivo.

In diretta su Radio Radio Lo Sport, Tony Damascelli non ha esitato nemmeno un secondo: secondo il giornalista, il problema principale della squadra sarebbe la scarsa condizione fisica dei suoi componenti.

Israele-Italia | Damascelli: “Chiaramente è un problema di forma fisica. Quelli dell’Inter sono bolliti, si portano dietro le fatiche dell’anno scorso”

“Quello della Nazionale non è un problema tattico, e nemmeno tecnico. Si tratta di una mera questione fìsica. I tre giocatori dell’Inter sono bolliti. Già in campionato si è visto. Di Marco, Barella e Bastoni… Soprattutto Barella e Di Marco. Non possono essere sempre titolari a prescindere dalle loro condizioni di forma. Questi ragazzi hanno giocato fino a praticamente un mese fa in America. Hanno fatto “la Coppa Infantino” (Il Mondiale per club, ndr) e se portano appresso quella fatica“.

