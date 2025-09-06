Arriva una notizia molto importante e significativa per Gleison Bremer, il centrale della Juventus di ritorno dal lungo stop.

Durante la sessione di mercato estivo appena conclusa, la Juventus ha investito più per l’attacco che per il reparto arretrato. Infatti la squadra di Igor Tudor si è impreziosita con gli arrivi di calciatori offensivi di grande prestigio europeo, come Jonathan David e Lois Openda nel ruolo di centravanti, ma anche di Edon Zhegrova come esterno d’attacco.

Uno dei motivi per cui la Juve non ha investito in difesa è piuttosto chiaro. I bianconeri un innesto nuovo lo hanno eccome, ma si tratta di un ritorno in campo invece che di un acquisto sul mercato. Quello di Gleison Bremer, il forte difensore centrale brasiliano che è finalmente abile ed arruolabile dopo il lungo stop per infortunio.

Bremer si era infortunato ad ottobre dello scorso anno, riportando la lesione del legamento crociato del ginocchio, con interessamento delle articolazioni. Tanto che l’assenza dal campo del calciatore ex Torino si è prolungata fino a questa estate, quando è tornato pian piano a giocare nelle amichevoli di preparazione. Oggi è nuovamente al centro della difesa di Tudor, pienamente recuperato.

Sabatini tesse le lodi di Bremer: “2-3 al mondo al suo livello”

La Juve ha perso per quasi tutto l’arco della scorsa stagione un calciatore di altissimo rango. Infatti i bianconeri si sono dovuti arrangiare da ottobre in poi, prima puntando su Gatti e Kalulu al centro della retroguardia, poi intervenendo a gennaio con gli innesti di Kelly e Veiga. Ma nessuno di questi calciatori vanta il carisma e la leadership di Bremer.

A tessere le lodi di Bremer, c’ha pensato il giornalista Sandro Sabatini, noto volto di Sport Mediaset. Interpellato da Radio Sportiva, ha voluto sottolineare quanto sia fondamentale il brasiliano per gli equilibri difensivi della Juventus: “Difficile trovare un giocatore forte come Bremer? O lo inventano o non esiste, è un difensore a livello mondiale ma proprio che ce ne sarà due o tre a livello di Bremer. A certi livelli, non è che ne danno uno alla Juve per fargli fare la riserva di Bremer”.

Effettivamente l’importanza di Bremer negli schemi della Juve è sempre stata evidente, tanto che i bianconeri hanno faticato a sostituirlo negli ultimi 10 mesi. L’ex Toro è stato pagato più di 45 milioni di euro nell’estate 2022 per diventare nuovo leader della difesa bianconera.

Sabatini ha voluto anche ricordare come la Juve sia un pochino troppo corta in difesa, proprio in vista di eventuali stop futuri: “Secondo me con Gatti, Bremer e Kalulu la Juve ha tre difensori, poi è chiaro che se Bremer si fa male, lì è un’emergenza. Nell’emergenza devi essere bravo a non buttare via i soldi come è successo l’anno scorso con Kelly, ecco, quello sì”.