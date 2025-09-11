Un grande calciatore internazionale ha detto addio al pallone. Una notizia che lascia commossi e anche sorpresi molti tifosi.

Quando un calciatore di spessore internazionale, amatissimo dai propri tifosi e dagli appassionati di pallone in generale, decide di lasciare il calcio giocato è sempre un momento molto triste. Non tanto perché mette la parola fine alla sua carriera, ma perché segna la conclusione di un’era, di un periodo temporale ben preciso.

Quando fuoriclasse del calibro di Baggio, Maldini o Totti hanno annunciato la fine della loro storia calcistica, milioni di tifosi in Italia e nel resto del mondo hanno preso con commozione e forte emotività la notizia. L’idea di non poter più tifare per il proprio beniamino, né apprezzarlo sul campo da gioco è qualcosa che fa male al cuore.

A piangere stavolta sono i tifosi della Francia e di alcuni club in particolare della Ligue 1. Infatti un beniamino del calcio transalpino ha deciso di lasciare il calcio giocato, annunciando la triste scelta poche ore fa. Si tratta di un veterano di livello internazionale, che nel suo ruolo, quello di portiere, è stato un punto di riferimento anche per tanti giovani che si sono approcciati a questo mestiere.

Il veterano Mandanda dice basta: annunciato l’addio al calcio a 40 anni

Non si può dire certo che Steve Mandanda abbia avuto una carriera breve ed insulsa. Anzi, il portiere francese, che si è anche laureato campione del mondo nel 2018, ha continuato a giocare sino ai 40 anni. Ma poche ore fa ha detto basta, annunciando al mondo intero di voler smettere con il suo ‘lavoro’ tra i pali.

Nato a Kinshasa nel 1985, Mandanda è stato uno dei migliori portieri di Francia negli ultimi decenni, tanto da meritarsi una carriera lunga più di vent’anni. Dopo la fine della sua ultima avventura al Rennes, ha scelto di rifiutare varie proposte giunte da Francia ed Arabia Saudita, così da propendere per il ritiro.

Cresciuto a Le Havre, Mandanda è divenuto una leggenda tra i pali dell’Olympique Marsiglia, dove ha giocato per un totale di 14 anni. Nel mezzo un’esperienza non eccelsa al Crystal Palace, nella sua unica stagione lontano dalla Francia. Infine gli ultimi anni al Rennes, dove ha chiuso la carriera calcistica positivamente.

I migliori successi sono giunti con la Nazionale maggiore francese: convocato fisso dal 2008, Mandanda ha vinto il Mondiale nel 2018 in Russia e ha ottenuto 35 presenze con la maglia dei Bleus. Questo il messaggio con cui ha annunciato a L’Equipe di ritirarsi: “Ci ho riflettuto tanto, ma non è stato semplice scegliere di dire basta. Ho rifiutato tante proposte questa estate. Non c’erano più i giusti stimoli per continuare”.