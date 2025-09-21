Cambio di maglia sempre più probabile a gennaio per Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter potrebbe vestire bianconero.

La stagione di Davide Frattesi con la maglia dell’Inter è iniziata mercoledì scorso, quando ha giocato i suoi primi 20′ in Champions League, subentrando nel secondo tempo del match sul campo dell’Ajax. La fine di un periodo piuttosto delicato per il centrocampista classe ’99, dopo un’estate che ha rappresentato un piccolo calvario.

Frattesi infatti si è operato all’anca, per risolvere un dolore che persisteva da tempo. Per questo motivo non ha potuto effettuare la preparazione atletica come tutti i suoi compagni. Lo ha ammesso anche Cristian Chivu ieri, nella conferenza stampa che anticipa il match di questa sera tra Inter e Sassuolo.

Ma l’intervento subito da Frattesi non è l’unico motivo per cui il tecnico romeno non ha ancora fatto reale affidamento sul calciatore ex Roma. Bensì, nelle gerarchie del nuovo centrocampo, Frattesi non sembra essere troppo avanti. Il calciatore in questione è in ritardo rispetto ad altri compagni di reparto, quali il neo acquisto Sucic ed il redivivo Zielinski, su cui Chivu vuole puntare maggiormente.

Frattesi sempre più lontano dall’Inter: a gennaio torna di moda l’ipotesi Premier

Dunque la posizione di Davide Frattesi all’interno della rosa interista non sembra essere più così centrale. Il numero 16 nerazzurro potrebbe essere il sacrificato di lusso nel mercato di gennaio, qualora Chivu decidesse effettivamente di dare il via libera alla sua cessione. Sono lontani i tempi del gol decisivo in semifinale di Champions al Barcellona.

L’ipotesi più concreta, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, riguarda un approdo in Premier League. Ritorno di fiamma in vista per i bianconeri del Newcastle, squadra che già a fine agosto aveva fatto un tentativo concreto per Frattesi. Ma la formula proposta, un prestito con diritto di riscatto, non aveva convinto l’Inter. Dunque l’operazione non è andata in porto, ma potrebbe tornare di moda a breve.

I nerazzurri chiedono almeno 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore scuola Roma ed esploso in maglia Sassuolo. Frattesi sarebbe intrigato dall’idea di giocare in uno dei campionati migliori del mondo, tra l’altro al fianco di un altro azzurro come Sandro Tonali, suo compagno in Nazionale.

Il classe ’99 ha bisogno di fiducia e di spazio, anche per potersi assicurare una maglia in vista dei prossimi Mondiali 2026 (nella speranza che l’Italia si qualifichi). Un trasferimento al Newcastle potrebbe aprirgli nuove chance, anche se la pista inglese non è l’unica soluzione percorribile.