Chi prendere al Fantacalcio 2025-2026? Chi inseguire e chi evitare reparto per reparto

L’avventura del Fantacalcio 2025 è già iniziata con nuovi volti e colpi di mercato che promettono di cambiare le gerarchie e regalare preziosi bonus alle rose più lungimiranti. Tra i tanti arrivi nell’ultima sessione estiva di Serie A, ci sono alcuni nomi da tenere d’occhio già dalla prima asta: giocatori che possono incidere subito, sorprese low cost e profili internazionali destinati a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nel campionato italiano.

Nuovi arrivi

Al Milan spicca il clamoroso ingaggio di Luka Modric, centrocampista di enorme esperienza trasferitosi a parametro zero dal Real Madrid: la sua qualità, leadership e visione possono portare sia solidità che bonus a centrocampo. I rossoneri hanno investito anche sui giovani, con Samuele Ricci e Pervis Estupiñan, puntando su un mix di esperienza e freschezza.

Un altro nome di rilievo è Jonathan David, nuovo attaccante della Juventus, già protagonista all’esordio e promesso uomo-bonus sia per le leghe Classic che Mantra. Udinese punta sulla rinascita di Nicolò Zaniolo: tornato in Italia, può essere una scommessa interessante, soprattutto per chi cerca bonus dai centrocampisti. Tra i nuovi esterni, attenzione a Tsimikas alla Roma (utilizzato spesso da Gasperini), e a Lamptey che offrirà imprevedibilità alla Fiorentina sulle fasce.

Tra i giovani e le scommesse, Isaksen (Lazio), riqualificato centrocampista, è una delle possibili rivelazioni sulla fascia, mentre Keinan Davis all’Udinese e Cutrone al Parma potrebbero garantire minuti e gol sorprendenti. Più in generale, non mancano profili semi sconosciuti lanciati dalle neopromosse e squadre in cambiamento tattico che possono diventare colpi a prezzo basso e rendimento alto.

La Serie A 2025/26 propone una rosa di nuovi arrivi da analizzare attentamente durante l’asta, tra grandi nomi, ritorni, giovani promesse e outsider da scovare con occhio attento: l’abilità nel Fantacalcio è soprattutto individuare prima degli altri chi potrà portare la differenza.

Nel video i consigli di Francesco Stati e Marcello Baldi, podcaster e conduttori di “E Spieghiamo Calcio”