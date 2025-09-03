La Roma continua a sognare sul mercato: un’ex stella del Chelsea potrebbe far felice Gasperini nei prossimi giorni.

In casa Roma c’è aria di rammarico e di insoddisfazione. Non certo per i risultati delle prime due giornate di campionato, che hanno visto i giallorossi battere sia il Bologna che il Pisa di misura, portandosi a punteggio pieno insieme a rivali come Napoli e Juventus.

Bensì le delusioni sono arrivate dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Gian Piero Gasperini si aspettava almeno un paio di colpi finali, così da migliorare ed integrare una rosa comunque già buona e giovane. In particolare aveva chiesto ai dirigenti della Roma un innesto sulla corsia sinistra d’attacco e un centrocampista in più nelle rotazioni.

Alla fine i giallorossi sono rimasti senza nuovi ed ultimi acquisti, dovendosi accontentare della permanenza di calciatori come Pellegrini, Baldanzi e Dovbyk, tutti dichiarati cedibili durante la sessione di mercato. Ma secondo ultime indiscrezioni, la Roma potrebbe realmente attingere alla lista svincolati, ovvero quei calciatori senza contratto né squadra che possono ancora accasarsi, anche nei club di Serie A.

Roma, pazza idea Ziyech a costo zero per fare contento Gasperini

Non una grande novità per la Roma, che già un anno fa, a mercato ormai chiuso, mise sotto contratto Mats Hummels e Mario Hermoso, entrambi difensori svincolati che approdarono nella capitale a settembre inoltrato. In questo caso l’obiettivo è un trequartista che possa ben integrarsi negli schemi di Gasperini.

La pazza idea è quella di provare ad ingaggiare Hakim Ziyech, fantasista marocchino con un passato in club di primissima fascia, come Ajax e Chelsea. Il classe ’93 è rimasto svincolato dopo la fine dell’ultima avventura in Qatar, nelle fila dell’Al-Duhail. Ma resta un elemento prestigioso in attesa di nuove proposte, un calciatore di qualità assoluta che vuole un’ultima occasione nel calcio che conta.

Per età anagrafica non sarebbe un acquisto in linea con il progetto della Roma di Gasperini, che in estate si è assicurata solo calciatori sotto i 29 anni di età. Ma un calciatore di spessore internazionale come Ziyech potrebbe fare comodo, soprattutto in ambito europeo.

I crucci riguardanti questo possibile colpo a parametro zero sono due: i tanti, molteplici infortuni muscolari subiti in carriera da Ziyech, l’ultimo dei quali ai tempi del Galatasaray lo ha tenuto fuori per più di un mese. Inoltre il marocchino sarebbe l’ennesimo trequartista di piede mancino della Roma, che in rosa ha già Dybala, Soulé, Baldanzi e Bailey con caratteristiche tecniche simili.

I giallorossi ragioneranno bene sull’ipotesi Ziyech, che già nel gennaio 2023 fu molto vicino ad indossare la maglia dei capitolini, quando Mourinho voleva puntare forte su di lui dopo l’addio di Zaniolo in direzione Galatasaray.