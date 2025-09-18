La batosta subita dai Campioni d’Europa in carica ha causato il primo terremoto in casa Atalanta: il tecnico è già sulla graticola

Le attenuanti non mancano. Il valore dell’avversario nemmeno. I tifosi della Dea erano però ormai abituati ad una ben altra versione della loro squadra in Europa. Anche al cospetto di avversari prestigiosi quanto o più del pur straordinario PSG targato Luis Enrique, l’Atalanta aveva sempre tenuto il campo con coraggio ed orgoglio. Magari capitolando alla fine della contesa, ma uscendo dallo stadio sempre a testa alta.

Non esattamente quanto accaduto nell’esordio europeo della formazione diretta da Ivan Juric, travolta al ‘Parco dei Principi‘ dal colosso francese con l’eloquente punteggio di 4-0.

Kvaratskhelia e compagni hanno affondato la difesa bergamasca come un coltello nel burro, mettendo a nudo tutti i problemi di una squadra che proprio nell’appuntamento più importante ha dimostrato di non aver ancora superato la traumatica separazione da Gian Piero Gasperini.

Chiamato – per affinità tattiche e grandi somiglianze come scuola di pensiero – a sostituire il tecnico di Grugliasco sulla panchina dei nerazzurri nonostante la duplice negativa esperienza alla guida della Roma e del Southampton (retrocesso in Championship con ben 7 giornate di anticipo), il tecnico croato è stato accolto in modo tiepido dal pubblico atalantino, e in maniera ancor più dubbiosa dalla quasi totalità degli addetti ai lavori.

La discreta partenza in campionato (5 punti in 3 partite) aveva sospeso il giudizio sull’allenatore di Spalato, ma la batosta rimediata a Parigi ha fatto (ri)emergere vecchi dubbi e perplessità sulla sua figura.

Spunta l’hashtag #JuricOut: il tecnico è già al bivio

Come già amaramente sperimentato nella citata disastrosa avventura nella Capitale, Juric deve fare ancora i conti col crudo giudizio dei social. Su X è già diventato virale l’hashtag #JuricOut, simbolo evidente dell’insoddisfazione dell’inquieto pubblico orobico.

Sono già in tanti a chiedere la testa dell’allenatore, reo di essersi fatto travolgere dall’ondata francese senza opporre la benché minima resistenza.

e provare a rimediare all’errore più grande dell’estate (l’allenatore!) non so cosa stiamo aspettando. 3 tiri in porta in 90 minuti, pareggi con squadre favorite per la retrocessione e scelte discutibili. Detto questo io ho fiducia nella società e si vedrà #JuricOut #atalanta — Kolasiniano (@kolasiniano) September 17, 2025

Poca Grinta ,Poca volontà ,ok giocavamo contro i campioni d’Europa, ma se dopo 11 minuti fossimo stati 5-0 nulla da dire ,Serve Immediatamente Cambio Rotta ,#PSGATL #PsfAtalanta #juricout — ROGER 74 (@mastrodea74) September 17, 2025

Questi sono solo alcuni dei commenti con cui i tifosi bergamaschi hanno inondato i social dal fischio finale della partita di Champions alle prime ore di una mattinata che, nel centro di allenamento di Zingonia, si prevede già bollente…