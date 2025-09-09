Ora che arriva il freddo c’è bisogno di usare di nuovo l’asciugatrice, ma non dimenticare mai di pulirla: solo così sarà realmente pronta.

Quando fuori piove da giorni, le temperature non superano i dieci gradi e i termosifoni sono già monopolizzati dagli stendini, c’è un solo alleato in grado di salvare il bucato invernale: l’asciugatrice. Silenziosa, efficiente, rapida… e soprattutto indispensabile. In inverno diventa parte integrante della routine domestica, eppure spesso ci dimentichiamo di una cosa fondamentale: pulirla regolarmente.

Sì, perché come ogni elettrodomestico, anche l’asciugatrice ha bisogno di manutenzione. Non solo per motivi igienici, ma soprattutto per garantire efficienza, sicurezza e durata nel tempo. Una macchina pulita asciuga meglio, consuma meno e dura di più. E, dettaglio non da poco, evita anche cattivi odori sui vestiti. Ecco perché sarà importante farlo periodicamente, senza mai tralasciare nessun elemento.

Come pulire l’asciugatrice in modo corretto per garantire sempre il giusto funzionamento

Ma quali sono i passaggi da seguire per una pulizia efficace? Non serve essere esperti: bastano pochi minuti dopo ogni utilizzo e una pulizia più profonda ogni due o tre settimane. Pulire il filtro dell’asciugatrice è sicuramente il primo gesto da trasformare in abitudine. Ogni ciclo lascia nel filtro una quantità sorprendente di lanuggine, capelli e residui di tessuto. Aprire lo sportellino del filtro, rimuovere con le mani o con un panno asciutto i pelucchi e, se necessario, passare un’aspirapolvere con beccuccio sottile. Questo evita surriscaldamenti e migliora l’efficienza.

Un altro passaggio importante è controllare e svuotare il serbatoio dell’acqua. Se l’asciugatrice non è collegata direttamente allo scarico, raccoglierà l’umidità in un serbatoio interno. Bisognerà quindi svuotarlo dopo ogni ciclo per evitare traboccamenti e muffe. Una volta ogni due o tre settimane, estrarre il condensatore, risciacquarlo sotto l’acqua corrente per rimuovere polvere e fibre, e lasciarlo asciugare completamente prima di rimetterlo al suo posto. È una delle parti più importanti da mantenere pulita.

C’è poi bisogno di pulire frequentemente anche il cestello e la guarnizione. Con un panno umido e un po’ di aceto bianco o detergente neutro, passare l’interno del cestello e la guarnizione dello sportello. Questo aiuta a prevenire la formazione di odori sgradevoli e batteri. Infine, bisogna sempre controllare le bocchette di areazione– Sarà necessari assicurarsi che non siano ostruite da polvere o pelucchi. Se necessario, aspirare o spolverare delicatamente. Ed ecco che in pochissimi step, l’asciugatrice sarà come nuova.