Che sia d’amore o d’amicizia quando c’è la fine di un rapporto si soffre tanto: secondo gli esperti solo in questo modo si riesce a superare.

La fine di un legame importante, che si tratti di una relazione sentimentale o di un’amicizia profonda, può essere un’esperienza destabilizzante. Anche se a volte prevista o necessaria, porta con sé una sensazione di vuoto, perdita e disorientamento. I primi giorni ci si sentirà soli, svuotati e spesso non si troverà nemmeno un senso a quanto accaduto.

Tuttavia, quello che fa la differenza, non è tanto la rottura in sé, ma il modo in cui questa si andrà ad affrontare. Secondo gli esperti, infatti, non esiste una formula magica per guarire il cuore, ma ci sono strategie efficaci per affrontare il dolore emotivo in modo sano e costruttivo.

I consigli degli esperti per riuscire a superare la fine di un rapporto, che sia d’amore o d’amicizia

Cadere, durante il lungo cammin della vita, è del tutto normale, ma rialzarsi il prima possibile sarà fondamentale per riprendere subito il controllo e non lasciare che le emozioni prendano il sopravvento. Ecco che quindi, con alcuni semplici consigli, gli esperti aiutano ad affrontare al meglio questo momento destabilizzante.

Secondo la psicologia, il primo passo è accettare che la relazione sia davvero finita. Continuare a pensare sempre al passato e sperare in un ritorno può bloccare il processo di guarigione. Non si tratta di dimenticare, ma di prendere atto che quella persona non occupa più lo stesso spazio nella propria vita.

Il passo successivo è quello di prendersi il giusto tempo per elaborare. Il lutto relazionale, spiegano gli esperti, segue dinamiche simili a quello per la perdita di una persona cara. Tristezza, rabbia, senso di colpa e confusione sono emozioni naturali. Non bisogna aver paura di sentirsi fragili: è parte del processo. Anestetizzare il dolore ignorandolo o distrarsi costantemente può solo rimandare il percorso di guarigione.

Un altro aspetto molto importante è parlare con qualcuno di fiducia, che possa comprendere, stare vicini e offrire supporto quando necessario. Il sentirsi meno soli, aiuterà sicuramente a sentirsi meglio. Ma non è tutto, perché la cosa più importante è riscoprire se stessi, prendendosi ovviamente il tempo giusto, ma valorizzarsi e magari riprendere con delle vecchie passioni abbandonate, aiuterà a guarire cuore ed anima.