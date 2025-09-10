Non serve strofinare e passare ore ed ore per eliminare tutto lo sporco dalla vasca da bagno: con questo trucco anche la più vecchia torna come nuova.

Quando si apre la porta del bagno di una casa abitata da decenni, il tempo sembra essersi fermato. Le piastrelle hanno lo stesso colore tenue degli anni ’70, i rubinetti portano i segni di mille utilizzi, e al centro della stanza troneggia lei: la vasca da bagno. Ampia, solida, e… completamente ingiallita, incrostata di calcare e avvolta da un senso di vecchio difficile da ignorare.

Una scena familiare per chiunque abbia avuto a che fare con la casa di una nonna oppure all’interno di una casa in cui non si abita quotidianamente. Il problema non è solo estetico: col tempo, lo sporco si accumula in profondità, il silicone ingrigisce, e le superfici perdono brillantezza. Tuttavia, prima di pensare a interventi drastici o costosi restauri, bastano poche mosse per riportare la vasca al suo antico splendore.

Una combinazione di due ingredienti naturali per una pulizia profonda della vasca da bagno

Per ottenere una pulizia profonda della vasca da bagno, non servono affatto tutti quei prodotti che troviamo in commercio e che risultano essere inefficaci, aggressivi e anche costosi. Tutto ciò che serve è facilmente reperibili, anzi, uno dei due ‘ingredienti’ lo abbiamo già in casa. Ma cosa serve quindi nello specifico per pulire la vasca da bagno? Scopriamolo subito.

Tra i rimedi naturali per pulire la vasca da bagno, uno dei più sorprendenti, e profumati, è il cosiddetto trucco del pompelmo e dello zucchero. Una soluzione semplice, economica e incredibilmente efficace, soprattutto contro il calcare, le incrostazioni di sapone e lo sporco che si accumula sulle superfici smaltate. Ecco cosa servirà:

1 pompelmo maturo

Zucchero semolato

Un panno in microfibra o una spugna non abrasiva

Il procedimento è davvero semplicissimo. Basterà tagliare a metà il pompelmo e cospargere una delle due metà con lo zucchero. Ora non resta che strofinare il tutto all’interno della vasca da bagno e lasciare agire per qualche minuto. In questo modo, l’acido citrico del pompelmo che ha proprietà sgrassanti e anticalcare naturali, andrà ad agire in modo simile all’aceto o al limone, ma con un profumo più delicato e piacevole. Mentre lo zucchero, grazi alla sua leggera funziona abrasiva andrà a rimuovere le incrostazioni. Una volta passato il tempo necessario, basterà semplicemente risciacquare e asciugare con un panno ed ecco che la vasca sarà come nuova.