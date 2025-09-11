L’attivista repubblicano Charlie Kirk è morto ieri dopo essere stato colpito da un proiettile. Donald Trump ha promesso battaglia “retorica direttamente responsabile del terrorismo che vediamo oggi”.

Charlie Kirk, 31 anni, attivista repubblicano, è morto ieri sera dopo essere stato colpito da un proiettile. Stava tenendo uno dei suoi consueti incontri con gli studenti, format che lo aveva reso famoso sui social per il tradizionale microfono aperto a tutti coloro che volessero discutere le sue posizioni politiche. Proprio durante uno di questi incontri, nello Utah, Charlie Kirk è stato ucciso davanti a migliaia di persone. Un colpo sparato dalla folla, le ultime parlano di un tetto distante 180 metri, che ha colpito la gola dell’attivista. Il video è drammatico: Kirk viene colpito e dalla gola fuoriesce immediatamente molto sangue. Verrà trasportato subito in ospedale in condizioni critiche. Dopo qualche ora la notizia della morte. Charlie Kirk lascia una moglie e due bambini.

Le autorità avevano inizialmente preso in custodia una persona di interesse, rivelatasi poi una falsa pista. L’FBI e le forze dell’ordine locali sono ancora impegnate nelle indagini per catturare l’attentatore.

Le reazioni

La politica statunitense si è unita quasi tutta al cordoglio per Charlie Kirk. Quasi. Perché ciò che ha sconvolto politici e non, è stata la reazione di alcuni subito dopo l’accaduto, che hanno parlato di “odio” causato dallo stesso Kirk, o addirittura delle sue stesse idee. “Per anni, gli esponenti dell’estrema sinistra hanno paragonato americani meravigliosi come Charlie ai nazisti e ai peggiori assassini e criminali del mondo“, dice Donald Trump in un video pubblicato in seguito. “Questo tipo di retorica è direttamente responsabile del terrorismo che vediamo oggi nel nostro Paese e deve cessare immediatamente”, spiega il Presidente degli Stati Uniti ricordando l’attentato fallito alla sua stessa vita avvenuto lo scorso anno a Butler. “La mia amministrazione troverà tutti coloro che hanno contribuito a questa atrocità e ad altre violenze politiche, comprese le organizzazioni che le finanziano e le sostengono, così come coloro che perseguitano i nostri giudici, le forze dell’ordine e tutti coloro che mantengono l’ordine nel nostro Paese“.

